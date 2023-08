Quindi, qual è stata la vera hit musicale dell'estate 2023? Cosa dicono i dati

Si avvia verso la conclusione l’estate 2023 ed è tempo di fare il punto su quelle che sono state le hit ed i tormentoni estivi che hanno accompagnato gli italiani nel corso delle ultime settimane. A dominare, da 13 settimane, c’è una sola canzone ed una sola frase.

“Questa non è Ibiza”, tratta da “Italodisco” dei The Kolors, infatti si è confermata la vera hit estiva del 2023 e come evidenziato dalle classifiche FIMI relative aggiornate al 17 Agosto 2023 (ovvero la settimana di Ferragosto che è storicamente quella che viene presa come riferimento per tali analisi) la traccia firmata da Stash e company è al primo posto da dodici settimane consecutive.

Segue a ruota “Vetri Neri” firmata da Ava, Anna e Capo Plaza che è al secondo posto da tredici settimane consecutiva, mentre chiude il podio “Bon Ton” di Drillionaire, Lazza, Blanco, Sfera Ebbasta e Michelangelo.

Fuori dalle prime tre posizioni “Disco Paradise” di Fedez, Annalisa e Gli Articolo 41, mentre “Bellissimissima” di Alfa è risultata essere la quinta hit più ascoltata delle ultime dodici settimane.

I Pinguini Tattici Nucleari piazzano al sesto posto la loro hit estiva “Rubami La Notte”, trainata anche dal tour negli Stadi che si concluderà a Campovolo il prossimo Settembre e che potrebbe preannunciare una possibile partecipazione a San Remo 2024, come lasciato intuire da Riccardo Zanotti prima del concerto dello Stadio Olimpico.

“Mon Amour di Annalisa” è settima, seguita da “Ci Pensiamo Domani” di Angelina Mango, “Fragole” di Achille Lauro e Rose Villain e “Taxi Sulla Luna” di Tony Effe, Emma ,Takagi e Ketra.

FIMi nella nota metodologica fa sapere che per stilare la top 100 dei singoli sono state prese ad esame le “100 canzoni con il maggior numero di download e con il maggior numero di ascolti in streaming premium rilevati all’interno dei canali rappresentati”.