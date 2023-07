Dentro il Pump Club di Arnold: una newsletter quotidiana per guidarvi negli allenamenti

Dei consigli sugli allenamenti di Arnold Schwarzenegger abbiamo più volte parlato su queste pagine. Tuttavia, non tutti sanno che l’attore e politico americano ha da diversi mesi lanciato il suo Pump Club, “l’angolo positivo di internet”, come lo definisce.

Il Pump Club di Arnold è composto da una newsletter quotidiana, un podcast ed un’applicazione.

Nel momento in cui si iscrive alla newsletter, si riceverà un ebook gratuito di benvenuto contenente tutte le informazioni condivise in passato, oltre che una serie di link che rimandano a lezioni e consigli di allenamento a casa.

La lista completa delle newsletter può essere letta anche senza iscriversi attraverso la pagina dedicata sul sito di Arnold: in ciascun numero viene trattato un tema particolare con tutti i consigli su come dare il massimo con gli attrezzi e come affrontare al meglio ciascun allenamento. Tutti scritti da Arnold in persona e supervisionati dai suoi redattori.

Disponibile anche la Pump App di Anold, che viene descritta come una community dove si troveranno programmi di allenamento, articoli e video di Arnold. Attualmente l’app è limitata a 5mila utenti, ma nel corso delle prossime settimane sarà aperta al pubblico.