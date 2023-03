Puma x Scuderia Ferrari: arriva la nuova collezione del mondiale F1 2023

Puma e Scuderia Ferrari continuano la loro collaborazione in ambito sportivo e, in occasione dell’inizio di un nuovo Mondiale di Formula 1, ecco arrivare puntuale una nuova collezione casual interamente brandizzata Scuderia Ferrari.

Al top della selezione ci sono senza alcun dubbio le polo e le t-shirt del team Ferrari F1, repliche perfette delle maglie indossate da piloti, tecnici e ingegneri nel paddock dei vari GP. La Polo Scuderia Ferrari Team in particolare si può avere a 85 euro, mentre la T-shirt Scuderia Ferrari Team ha un costo di 70 euro (75 euro se scegliere la variante Carlos Sainz). In collezione anche la Camicia Scuderia Ferrari a 100 euro (a maniche corte però, una soluzione che non piace a molti), mentre per una Felpa con cappuccio Scuderia Ferrari servono 120 euro. Tutto questo in ambito “repliche”, la collezione Puma x Scuderia Ferrari però è parecchio più ampia.

A listino trovate t-shirt da uomo più casual, vari modelli di scarpe da motorsport, da racing e da pilota per aumentare il grip e la sensibilità sui pedali, felpe a girocollo, shorts in varie colorazioni, pantaloni sportivi e un’intera selezione di polo e t-shirt da donna. E ancora cappellini, zaini, giacche… Mentre scriviamo in Bahrein ci si prepara a correre la prima gara della stagione 2023.