Puma x Final Fantasy XIV Online: in arrivo una collezione celebrativa speciale

Square Enix ha annunciato che per celebrare il decimo anniversario dal lancio di Final Fantasy XIV Online sarà messa in vendita online e nei negozi fisici in alcuni mercati selezionati una collezione particolare.

Le due compagnie hanno collaborato per creare una capsule collection in grado di incarnare il tema principale del gioco, vale a dire il dualismo tra luce ed oscurità. La collezione sarà disponibile dal 15 Marzo 2023 nei negozi ed online su Puma.com, mentre dal 25 Marzo 2023 approderà anche nel Nord America.



Gli appassionati avranno la possibilità di scegliere tra calzature, abbigliamento ed accessori in grado di fondere l’iconico stile PUMA con le palette di colori contrastanti e la grafica del gioco di successo.



Con questa nuova collab, Puma vuole continuare a supportare i giochi di successo che hanno avuto un ruolo importante nella cultura pop, e spiega che “la nuova collezione del marchio mette in mostra l’impegno di Puma per l’innovazione e lo stile, offrendo prodotti che celebrano l’impatto culturale di Final Fantasy XIV Online attraverso le generazioni”. In passato il brand ha collaborato anche con Nintendo e Roblox.



