Le migliori spiagge della Puglia: tutte le Bandiere Blu 2023

Il nostro viaggio alla scoperta delle Bandiere Blu 2023 prosegue con la Puglia, che quest'anno è la seconda regione più premiata con ben 22 riconoscimenti e l'aggiunta di quattro nuovi comuni rispetto allo scorso anno: Gallipoli, Isole Tremiti, Leporano e Vieste.

Tacco dello stivale d'Italia, la Puglia è bagnata da due mari: a nord-est dall' Adriatico e a sud dallo Ionio e beneficia di un affaccio sul mare per quanto riguarda tutte e sei le sue province: Foggia, Barletta Andria Trani, Bari, Brindisi, Lecce e Taranto. Partendo dal Gargano, un tratto di 200 km di costa sfaccettato che alterna pareti rocciose, calette di dune, boschereccio, scogli e faraglioni a pareti di calcare, si attraversa il Parco Nazionale del Gargano, area naturale protetta che si estende nell'area orientale della provincia di Foggia e comprende anche lo spettacolare arcipelago delle Isole Tremiti, 12 miglia a largo dalla costa.

Dalle due spiagge gemelle di Fontana delle Rose (Mattinata), passando per la ventosa zona tra Peschici e Vieste (un paradiso per gli amanti del windsurf e della vela), si succede un'incredibile varietà di meraviglie: Zaiana, Pizzomunno, Porto Greco, Cala della Sanguinara, Spiaggia dei Colombi, Cala della Pergola e infine la Grotta Sfondata di Vieste, raggiungibile solo via mare.

Si passa poi al capoluogo, Bari, con la spiaggia libera più famosa e frequentata dagli autoctoni: Pane e Pomodoro. Scendendo ci si imbatte invece nelle caratteristiche spiagge di ciottoli: Cala San Vito e Cala Porto (Polignano a Mare) e poi Monopoli con spiagge sabbiose e acque miti, in particolare Cala Copacabana, Cala Santo Stefano, Spiaggia del Capitolo.

Nel Salento a Marina di Pescoluse, nella provincia di Lecce, ci sono le “Maldive del Salento”, un panorama mozzafiato che si estende per 5 km costituito da una spiaggia bianchissima che si perde nelle mille sfumature turchesi di un mare limpidissimo, tanto da ricordare quello dei celebri atolli che danno il nome alla località. Lo stabilimento, interamente attrezzato con lettini a baldacchino, oltre a sdraio e ombrelloni è dotato di numerose attività di intrattenimento come campi da beach volley o noleggi di pedalò e moto d'acqua, oltre ad avere un fitto programma di lezioni di aerobica, pizzica e zumba.

Nel territorio tra Taranto e Lecce si estende invece una grande quantità di stabilimenti balneari, veri e propri beach club con aree clubbing e dj set, ma permangono zone intaccate nella loro bellezza selvaggia come l'area Marina di Porto Cesareo: incastonata tra la spiaggia di Punta Prosciutto (Porto Cesareo) a nord, una distesa di dune secolari ricoperte della vegetazione tipica della macchia mediterranea, adatta anche alle famiglie con bambini grazie al peculiare fondale basso che la caratterizza, e Torre Inserraglio (Nardò) a sud, un litorale basso e roccioso, con acque trasparenti perfette per gli appassionati di pesca subacquea e immersioni.

Istituita nel 1997 da parte del Ministero per l'ambiente allo scopo di tutelare la costa selvaggia fatta dai particolari sprofondamenti di origine carsica detti “spunnulate”, al suo interno è possibile ammirare la particolare vegetazione locale: mirto, timo, lentisco, ginepro, cisto marino, gramigna... oltre alla popolazione animale costituita da numerose specie volatili come airone cinerino, garzetta, marzaiola, fraticello, guacco, gallinella d'acqua.

Ma vediamo ora le spiagge pugliesi elette Bandiera Blu 2023:

FOGGIA

Isole Tremiti - Cala delle Arene

Rodi Garganico - Riviera di Ponente, Riviera di Levante

Peschici - Sfinale, Gusmay, Baia di Calalunga, Baia di Monaccora, Baia San Nicola, Procinisco, Baia di Peschici

Vieste - San Lorenzo, Scialara

Zapponeta - Lido

BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Margherita di Savoia - Centro Urbano/ Canna- fesca

Bisceglie – La Salata, Salsello, Scogliera Scalette

BARI

Polignano a Mare - Cala Paura, San Vito, Ripa- gnola-Coco Village, Cala San Giovanni/Cala Fetente

Monopoli – Castello Santo Stefano, Capitolo, Lido Porto Rosso, Cala Paradiso

BRINDISI

Fasano - Egnazia Case Bianche, Savelletri, Torre Canne

Ostuni - Lido Morelli, Pilone (Lido Stella- Viar Beach), Lido Fontanelle, Creta Rossa,Rosamarina (Rodos-Capanno-Lambertiana), Lullabay beach

Carovigno - Mezzaluna, Pantanagianni, Punta Penna Grossa

TARANTO

Castellaneta - Riva dei Tessali/Pineta Giovinaz- zi/Castellaneta Marina/Bosco della Marina

Leporano - Lido Gandoli, Porto Pirrone, Porto- saturo, Baia d’Argento

Maruggio - Commenda, Campomarino, Acqua Dolce

Ginosa - Marina di Ginosa

LECCE

Melendugno - Roca, San Foca Nord/Centro/Tor- re Specchia, Torre Sant’Andrea, Torre dell’Orso

Castro - Zinzulusa, La Sorgente

Salve - Marina di Pescoluse/Posto Vecchio/ Torre Pali

Ugento - Torre San Giovanni/ Torre Mozza/ Lido Marini

Gallipoli - Litoranea Sud, Litoranea Nord

Nardò - Porto Selvaggio, Sant’Isidoro, Santa Caterina, Santa Maria al Bagno, Torre Squillace

