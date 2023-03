Il pub di Ted Lasso arriva su Airbnb: la signora Mae lo apre per tre giorni!

In occasione dell’arrivo della terza stagione di Ted Lasso su Apple TV+, l’iconico pub della serie tv prodotta dalla società americana arriva su Airbnb.

I numerosi spettatori dello show infatti possono effettuare la prenotazione direttamente attraverso la pagina Airbnb a partire dalle ore 18 del 21 Marzo 2023. La host, ovviamente la signora Mae (interpretata da Annette Beadland), lo descrive come “il miglior punto di ritrovo di Richmond per gli appassionati di Greyhound”.



Il pub aprirà le porte per tre giorni: il 23, 24 e 25 Ottobre 2023, al costo di 11 Sterline a notte. Durante il soggiorno sarà possibile godersi il cibo mentre si discute dello show, ovviamente fare il tifo per le squadre sportive locali che per l’occasione sfoggeranno i kit del Richmond, ma anche partecipare ad un torneo di freccette o di flipper.



A disposizione dei visitatori ci sarà anche il tavolo preferito di Ted dove sarà possibile sfidare gli altri ospiti ad una partita a scacchi, oltre che un karaoke. Ovviamente, non mancheranno i biscotti che l’allenatore del Richmond è solito regalare alla presidentessa, che i fortunati visitatori potranno gustare al fianco di un gustoso tè caldo.



La terza stagione di Ted Lasso debutterà su Apple TV+ anche in Italia il prossimo 15 marzo 2023.