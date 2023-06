Altro che prova costume: in questo aeroporto vi pesano prima di salire sull'aereo

Inutile girarci intorno: i controlli in aeroporto sono la parte peggiore di ogni viaggio. Mentre tutto il mondo va verso una loro riduzione e velocizzazione, una compagnia aerea ha deciso di introdurre un nuovo ostacolo: il test della bilancia per ogni viaggiatore. Fortunatamente, però, il vostro peso non inciderà sul costo del biglietto.

Dal 2 luglio 2023, all'Aeroporto di Auckland, la New Zealand Civil Aviation Authority implementerà un sistema che richiederà a tutti i viaggiatori di pesarsi durante i controlli pre-partenza. La misurazione avverrà in parallelo con tutti gli altri controlli, come metal detector, check sui bagagli a mano e ispezioni antidroga e anti-armi, perciò potreste persino non accorgervi del fatto che il vostro peso è stato registrato dalle autorità neozelandesi.

Secondo l'Authority, che inizialmente implementerà questi controlli "rafforzati" solo ai passeggeri di Air New Zealand, questi ultimi non sono altro che uno strumento di raccolta dati sul peso degli aerei e sulla distribuzione di quest'ultimo dentro ciascun abitacolo. Alastair James, di Air New Zealand, ha spiegato che "pesiamo tutto ciò che sale sui nostri aerei: dal carico ai bagagli, dai pasti preparati a terra a ciò che si trova nella stiva. Solo per i membri della crew di bordo e per i passeggeri usiamo dei dati medi".

Tuttavia, spiega la CNN, questi dati medi vanno aggiornati periodicamente con i trend della variazione di peso del viaggiatore medio. Proprio a questo fine - cioè alla creazione di una nuova media per il peso del passeggero-tipo - la linea aerea e l'Authority neozelandese hanno avviato la "pesa" dei loro clienti. Certo, qualcuno potrebbe non sentirsi affatto a proprio agio fornendo il proprio peso ad una compagnia aerea, ma Air New Zealand assicura che i dati saranno completamente anonimi e non ci sarà modo di associare un passeggero al suo peso.

Addirittura, l'informazione sul peso del viaggiatore non sarà visibile né al passeggero stesso né all'agente dei controlli, rimanendo completamente anonima. Visto che lo scopo del sondaggio è quello di calcolare il peso medio di un viaggiatore, non sarà neanche necessario togliere scarpe e altri vestiti prima di pesarsi: solo i bagagli a mano verranno pesati a parte, e anche in questo caso i dati resteranno completamente anonimi.