La protesta dei trattori a Sanremo 2024? Amadeus: 'li farei salire sul palco'

Prima conferenza stampa dell’anno per Sanremo. Questa mattina, gli organizzatori ed il direttore artistico hanno presentato il Festival di Sanremo 2024 in onda da domani . In sala stampa presente anche Fiorello, che insieme ad Amadeus ha affrontato vari temi.

I due hanno commentato la recente protesta di agricoltori ed allevatori, che ha interessato le principali capitali d’Europa e che sta prendendo piede anche nel nostro paese. I rappresentanti della categoria infatti come noto hanno sfilato per le principali città del nostro paese bloccando il traffico allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema.

Sanremo potrebbe quindi diventare un amplificatore per tali temi, ed a riguardo Amadeus ha aperto tutte le porte del Festival a loro. Il presentatore ha affermato che “se vengono i trattori, io li faccio salire sul palco”, pur precisando che “nessuno dei trattori mi ha contattato e non so assolutamente nulla”. A sdrammatizzare ci ha pensato Fiorello, che ha scherzato su tirando in ballo un nome storico di Sanremo: “tra l’altro, sai chi ci sarà in testa ai trattori? Al Bano” ha affermato lo showman.

Tornando seri, Amadeus ha definito la protesta “assolutamente giusta perché risiede nel diritto al lavoro, nella tutela del lavoro, ma non mi ha contattato nessuno".