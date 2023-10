Anche i protagonisti di Demon Slayer avranno le loro Crocs personalizzate

Sono passate poche settimane da quando sono state lanciate le Crocs di Shreke la compagnia statunitense ha annunciato un’altra collaborazione pop. Questa volta, ad essere interessato è il popolare anime e manga Demon Slayer, a cui ha dedicato una collezione particolare.

Le Crocs di Demon Slayer saranno disponibili dal 18 Ottobre 2023, in concomitanza con il New York Comic Con, e non è chiaro se approderanno anche sul mercato internazionale o meno. Resta il fatto che la collezione Demon Slayer x Crocs è composta da un modello per ciascun personaggio: Tanjiro, Nezuko, Inosuke e Zenitsu.





Su ciascuna pantofola sono presenti gli elementi caratteristici di ciascun personaggio, che sicuramente i fan della saga non faranno fatica riconoscere.



Collaborazioni di questo tipo sono sempre più comuni per Crocs ed in generale per i brand che si occupano di abbigliamento. Demon Slayer da questo punto di vista è uno degli anime più in voga ed ha ottenuto anche collaborazioni molto apprezzate con brand come Uniqlo e Champions, oltre che con ASICS.



Spesso bistrattate e criticate per il loro design, le Crocs con il passare del tempo sono diventate un vero e proprio oggetto di design, immediatamente riconoscibile e preferito anche da molti VIP ed influencer che non esitano a sfoggiarle anche su Instagram ed in pubblico.