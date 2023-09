Tutte le proprietà benefiche del peperoncino: un ingrediente che fa bene al cuore

Scopriamo insieme le proprietà del peperoncino: ingrediente dalle mille proprietà e considerato sin dall'antichità un potente medicinale, afrodisiaco e strumento di tortura.

Onnipresente nella cucina sudamericana, se ne trovano testimonianze già a partire dal 5000 a.C nei pressi della valle del Tehuacán in Messico, dove veniva coltivato dalle comunità precolombiane che lo chiamavano “axi” e gli attribuivano il ruolo di pianta sacra e preziosa merce di scambio.

In Europa arriverà solo nel 1493 sulle caravelle di Cristoforo Colombo, caratterizzandosi nella cosiddetta “cucina povera” come condimento prediletto dalle classi meno abbienti per insaporire e cibi.

Definito botanicamente una “bacca” al pari di mirtilli e ribes, appartiene alla stessa famiglia dei peperoni, da cui si differenzia per la piccantezza dovuta all'alto contenuto di capsaicina, un prezioso composto chimico presente nelle piante del genere Capsicum, parola greca derivata da “capsa”, ovvero “scatola”, in riferimento ai semi che contiene, mentre in italiano l'etimologia della parola “peperoncino” è da ricondurre al latino “piper” o pepe. In Italia ne esistono varietà autoctone che vanno dalle 15.000 alle 30.000 unità della scala Scoville (dal nome del farmacista che la inventò nel 1912), ma alcune specie estere come l'Habanero arrivano anche a 350.000 SHU. Il più piccante in assoluto? Il Carolina Reaper con 2.200.000 SHU.

Ed è proprio la piccantezza il segreto della fortuna (non a caso i napoletani lo usano come antijella) di questo rubicondo alimento.

La capsaicina è un principio attivo capace di agire sul nostro cervello come potente analgesico, incastrandosi nei canali recettoriali TRPV1 implicati nella percezione degli stimoli dolorosi e caldi. Lo stress innescato dalla sostanza causa un rapido rilascio di adrenalina, una scarica ormonale che contribuisce alla liberazione di endorfine dall' attività antidolorifica ed eccitante, caratteristica che lo rende un ottimo trattamento erboristico per il dolore reumatico e neuropatico.

Proprio per via di questa funzione similare a quella di una “sostanza stupefacente”, il capsicum viene impiegato nella medicina ayurvedica come rimedio per la depressione e per migliorare l'attenzione.

Il peperoncino dà quindi un senso di benessere, oltre ad avere la capacità di innalzare lievemente la temperatura corporea percepita.

Non è un caso, dunque, che la tradizione popolare lo definisca un “viagra naturale”, anche in virtù dell' attività vasodilatatoria che consente una migliore irrorazione alle zone periferiche e agli organi genitali. Ma è anche una questione di cuore: se i vasi sanguigni si rilassano, la pressione arteriosa si abbassa e tutto il sistema cardiocircolatorio ne beneficia. Senza dimenticare che la diidrocapsaicina, in combinazione con la lecitina (presente soprattutto nei semi), aiuta a ridurre i valori di LDL (il colesterolo "cattivo"), dando una mano nella prevenzione dell'aterosclerosi.

Gli acidi grassi del seme, poi, rinforzano i vasi sanguigni e i capillari rimangono elastici, migliorando l'ossigenazione del sangue.

Numerosi i benefici della capsaicina anche a livello metabolico e digestivo sono resi evidenti anche dal largo impiego all'interno di integratori per la perdita di peso. La produzione di adrenalina indotta influisce sulla tiroide aumentando la termogenesi e quindi il consumo di calorie.

Nonostante ciò, un abuso potrebbe avere effetti controproducenti a livello gastrointestinale, come dolori addominali o nausea. Va evitato anche in caso di reflusso gastroesofageo, ulcera gastrica, sindrome del colon irritabile, emorroidi e malattie infiammatorie intestinali.

Il peperoncino è dunque un prezioso alleato, ricco anche in Vitamine C, A, E, selenio, manganese e flavonoidi, anche se va assunto... in piccole dosi!

Curiosi di scoprire le proprietà di altri alimenti? Ecco tutto ciò che bisogna sapere sul cetriolo (e sulle sue marinature).