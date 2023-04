Tutto pronto per la Milano Design Week 2023: Salone del Mobile e Fuorisalone al via

A Milano sta per prendere forma la Design Week 2023, macro evento itinerante caratterizzato da due manifestazioni collaterali: il Salone del Mobile a Rho Fiera e il Fuorisalone nelle strade della città meneghina.

L'appuntamento per il Fuorisalone 2023 è dal 17 al 23 aprile, mentre il Salone del Mobile inizierà il 18 aprile e finirà sempre il 23. Riassumere in questa sede tutti gli eventi e le installazioni in programma sarebbe davvero proibitivo, il cartellone è talmente folto che non ci basterebbero 20.000 caratteri, vogliamo in ogni caso segnalarvi alcuni appuntamenti assolutamente da non perdere.

glo for art presenta ad esempio Dry Days, Tropical Nights di Agostino Iacurci, installazione che si terrà a Palazzo Treves, Grand Seiko invece darà vita ad Alive in Time presso lo Instyle Showroom di via Palermo 16. Presso la Visionnaire Design Gallery potrete invece assistere a L'Impero dei Sensi, nel frattempo IKEA porterà al Padiglione Visconti la sua installazione Assembling the Future Togheter dedicata al futuro dell'abitare.

Al Teatro Arsenale vi aspetta la suggestiva installazione META-PHYSICAL di Eliseo H. Zubiri X JCP Universe, powered by ONIRO Lab, mentre al Marsèll Paradise prenderà forma un progetto di Carsten Nicolai chiamato Transmitter/Receiver. Al Fuorisalone 2023 anche Hyundai: il brand sudcoreano è Mainsponsor della manifestazione e per l'occasione porterà in mostra la nuova IONIQ 6 elettrica, una delle auto più aerodinamiche del momento che fa del design affusolato uno dei suoi punti di forza.

Della Design Week abbiamo raccontato solo una piccolissima parte di ciò che accadrà davvero fra le strade e i palazzi di Milano. Sul sito ufficiale del Fuorisalone trovate i distretti e i progetti dell'edizione 2023.