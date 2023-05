Pronti per un viaggio nelle profondità marine? A Milano arriva la mostra 'Squali e abissi'

Continuano le esperienze museali immersive a Milano, che si riconferma uno dei principali poli d'avanguardia della museologia internazionale. Dopo avervi parlato della mostra in Realtà Virtuale "Inside Monet", infatti, arriva oggi un'altra esposizione "sui generis", intitolata Squali e Abissi - Predatori perfetti in una terra aliena.

Come ci dice il nome dell'esposizione, quest'ultima è un viaggio tra i predatori degli abissi oceanici, che condurrà i visitatori attraverso i mari tropicali e le acque artiche alla ricerca di squali e altri grandi predatori marini provenienti da tutto il pianeta, di cui saranno mostrate delle ricostruzioni a grandezza naturale.

Non solo: protagonisti della mostra saranno anche gli animali "alieni" delle profondità marine, come calamari e pesci bioluminescenti, di cui l'esposizione ci mostrerà le modalità di adattamento alla vita in condizioni inospitali come quelle sottomarine. Inoltre, "Squali e Abissi" vi permetterà di vedere da vicino la fisionomia interna di uno squalo, insieme ad una serie di documentari esclusivi e di sculture tattili.

La collocazione della mostra è atipica, poiché essa si trova nello spazio espositivo della Stazione Centrale di Milano, accessibile direttamente dal piano binari e visitabile anche "al volo" prima di prendere un treno, visto che per dare un'occhiata all'esposizione non sarà necessaria alcuna prenotazione. Il biglietto, per ora proposto ad un prezzo scontato di 9 Euro, potrà infatti essere acquistato in loco tutti giorni. La durata della visita all'esposizione, invece, è pari a circa un'ora.

Se volete visitare "Squali e Abissi", sappiate che la mostra si terrà dal 12 giugno al 6 agosto di quest'anno e resterà aperta tutti giorni, weekend compreso, dalle 10 alle 20. L'ultimo ingresso sarà consentito alle 19:00, un'ora prima della chiusura dell'esposizione.