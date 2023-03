Pronti per l'estate? Le 25 migliori spiagge al mondo secondo TripAdvisor

Mentre ci apprestiamo a salutare finalmente l’inverno, TripAdvisor guarda già alla stagione estiva e quest’oggi ha comunicato le 25 migliori spiagge al mondo per l’anno da poco iniziato.

Al primo posto si è piazzata Baia do Sancho, a Fernando de Noronha, Brasile che viene descritta come una “straordinaria spiaggia isolata a cui si accede solo attraverso scalette e gradini di pietra”, e dalle immagini la vista sembra davvero impagabile.



Segue a ruota Eagle Beach, grazie alle sue acque limpide e prive di rocce ed alghe. Si tratta anche di una “spiaggia tranquilla ed incontaminata che si estende a perdita d’occhio”, secondo la piattaforma.



A chiudere il podio c’è Cable Beach a Broome, in Australia, che TripAdvisor raccomanda per visite turistiche, passeggiate, nuotate e per la piscina tra le rocce. Per i più romantici, però, viene consigliata anche per ammirare il tramonto.



Nella top 25 c’è anche spazio per il nostro paese, e per la precisione per la Spiaggia dei Conigli a Lampedusa, in Sicilia, che viene addirittura descritta come “una delle meraviglie del mondo” grazie alla sua sabbia bianca, le acque turchesi e la fredda brezza marina. L’unico punto debole? “Per arrivare in spiaggia bisogna camminare per 20 minuti, ma una volta raggiunta sembrerà di essere su un altro pianeta”.



La classifica completa può essere consultata direttamente attraverso la pagina dedicata su TripAdvisor.

(Credits foto: Tripadvisor)