Pronti per l'estate? Ecco i migliori viaggi in treno del mondo secondo Lonely Planet

Dopo avervi raccontato le migliori stazioni sciistiche d'Europa del 2023, passiamo ad un'altra classifica che sicuramente farà la felicità degli amanti dei viaggi "alternativi". Questa volta, però, ci allontaniamo dai gelidi picchi delle montagne più alte del Vecchio Continente per vedere i migliori viaggi da fare in treno secondo Lonely Planet.

La lista è stata stilata da Lonely Planet in occasione della pubblicazione del libro Amazing Train Journeys, che comprende la bellezza di sessanta itinerari mozzafiato da percorrere su rotaia. Tuttavia, le migliori tratte da percorrere in treno sono disponibili anche sul sito web della popolare guida turistica: vediamole insieme!



Al primo posto abbiamo il Reunification Express, un tuffo nella storia del Vietnam. Anche noto come "Ferrovia Nord-Sud", il Reunification Express parte da Ho Chi Minh City, ex-capitale del Vietnam del Sud con il nome di Saigon, e termina nell'attuale capitale di Hanoi, nel nord del Paese, percorrendo 1.726 chilometri nel giro di due giorni. Il viaggio vi porterà alla scoperta del Vietnam post-unificazione, mettendovi a contatto con le bellissime spiagge e le antiche città del Paese, permettendovi inoltre di fermarvi in diverse tappe per un itinerario personalizzato.



Al secondo posto troviamo la California Zephyr, nel cuore degli Stati Uniti. Con una durata di ben 53 ore, per un totale di 3.924 chilometri, la tratta collega Chicago a San Francisco e passa per alcuni dei punti di interesse più iconici degli Stati Uniti, almeno dal punto di vista naturalistico. Potrete infatti vedere le Montagne Rocciose e la Sierra Nevada, ma anche il fiume Colorado per parte del suo corso.



Terzo posto per la linea ferroviaria del Lago Titicaca, in Perù, gestita da Perurail. Il viaggio è (relativamente) breve, poiché copre solo 388 chilometri nel giro di 10 ore. Il treno parte da Cuzco e arriva a Puno (e viceversa) e vi permette di viaggiare immersi nelle vallate andine e di costeggiare il Lago Titicaca, con dei panorami davvero mozzafiato.



Infine, non possiamo non citare il Beijing to Lhasa Express, che dura 40 ore e che collega la Città Proibita con Lhasa, capitale del Tibet. La distanza coperta è enorme, pari a 3.750 chilometri, così come abissale è la differenza tra il punto di partenza e quello di arrivo: dalla futuristica Pechino si arriva infatti alla spirituale Lhasa, non prima di aver percorso circa 5.000 metri di altitudine per salire sull'altopiano tibetano.