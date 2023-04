Pronti al Coachella 2023? Se non potete andarci, ci saranno gli streaming su YouTube

Il Coachella Valley Music and Arts Festival rappresenta uno dei momenti di ritrovo più importanti per il mondo musicale (nonché per divertirsi all'insegna di quest'ultimo, ovviamente). A proposito della kermesse, l'edizione 2023, che avrà luogo nei campi dell'Empire Polo Club di Indio (California), è imminente e si potrà vedere su YouTube.

Se non rientrate dunque tra coloro che hanno già preso i biglietti e si recheranno in California nel periodo compreso tra venerdì 14 aprile 2023 e domenica 23 aprile 2023, potrebbe trattarsi dell'occasione per gustarvi, anche da remoto, quanto avviene sui palchi del popolare festival musicale. Infatti, come si apprende anche dal blog ufficiale di YouTube, quest'anno la piattaforma di Google ha deciso di andare "all in".

Tutti gli stage ed entrambi i weekend (ovvero 14-16 aprile 2023 e 21-23 aprile 2023): questo è quanto promesso in termini di trasmissioni da parte di YouTube. BigG afferma di aver preso questa decisione anche per via del fatto che il festival musicale ha alzato l'asticella in termini di "lineup globale", quindi vale la pena consentire un po' a tutti, ovunque si trovino nel mondo, di poter prendere visione delle performance che avvengono in California.



Per farla breve, ci saranno ben 6 livestream in contemporanea, legate a tutti i 6 palchi del festival musicale. La copertura dell'evento sarà dunque essenzialmente totale, portando, seppur digitalmente, gli utenti nel mood della "festa del deserto". Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: si tratta della prima volta che YouTube organizza una copertura così ampia dell'evento.

Le trasmissioni inizieranno il 14 aprile 2023 alle ore 4PM PT (da noi saranno le 01:00 del 15 aprile 2023). YouTube ha già fatto sapere che metterà a disposizione degli utenti i momenti migliori della kermesse anche in formati più rapidi, come ad esempio quello Short. Per il resto, se volete approfondire la corposa lineup del festival, potrebbe interessarvi fare riferimento direttamente al portale ufficiale del Coachella.

Giusto per fare qualche nome, si va da Bad Bunny alle Blackpink, passando per Calvin Harris e Frank Ocean. Insomma, se eravate alla ricerca di un modo per passare un doppio weekend all'insegna della musica, ora sapete dove potreste voler rivolgere lo sguardo.