Pronti a catturare le Samsung Galaxy Buds a tema Pokémon? Ci sono Snorlax e Ditto!

Sembra che Samsung lancerà tantissimi nuovi prodotti questo luglio, tra cui i nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold e Z Flip 4, il Watch 6 e il Tab S9 Ultra. Mentre aspettiamo il debutto di tutti questi device, però, il colosso coreano ha presentato anche una collaborazione d'eccezione con The Pokémon Company.

L'azienda di Suwon ha infatti svelato tre Galaxy Buds 2 e Pro 2 brandizzate Pokémon, già disponibili in Corea del Sud e rispettivamente dedicate a Snorlax, Ditto e Jigglypuff, tre dei Pokémon più iconici della prima generazione del videogioco edito da Nintendo. Già lo scorso anno, Samsung aveva lanciato il Pokémon Monster Ball Case per le sue cuffie proprietarie: si trattava di una speciale custodia a forma di Pokéball con adesivi dedicati a mostriciattoli quali Pikachu, Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Eevee e Mew.



Quest'anno, però, la compagnia di Suwon si è spinta persino oltre, creando delle custodie che replicano il design dei Pokémon a cui sono ispirate: non a caso, tutti e tre i mostriciattoli scelti per questa release hanno una forma "tondeggiante". Cone un comunicato ufficiale, Samsung ha spiegato che "questi pacchetti appena lanciati hanno un design ancora più speciale e capace di attirare i fan dei Pokémon!".



Al momento, le Galaxy Buds 2 e Pro 2 di Snorlax, Ditto e Jigglypuff sono disponibili solo sul mercato sudcoreano e possono essere acquistate tramite il G Market di Samsung già a partire dal 27 giugno. Alcune copie delle cuffie saranno invece disponibili presso il negozio fisico Samsung Gangnam, che aprirà il 29 giugno nell'omonimo quartiere di Seul.



Il prezzo delle Galaxy Buds a tema Pokémon è di 129.000 Won coreani, ovvero circa 90 Euro, per la versione base. Per le Galaxy Buds 2 Pro brandizzate Pokémon, invece, dovrete pagare un po' di più: parliamo di 199.000 Won coreani, ossia 140 Euro circa. Per il momento, sfortunatamente, non ci sono conferme sull'arrivo in Italia dei prodotti.