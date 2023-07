La promessa di Bruce Springsteen a Monza: 'torneremo', tour già nel 2024?

Si è tenuto ieri sera l’atteso concerto di Bruce Springsteen a Monza, confermato già di mattina dal comune dopo il maltempo che aveva flagellato Milano ed i comuni limitrofi. Una serata attesissima, che ha chiuso il tour europeo del Boss che aveva fatto tappa a Maggio a Ferrara e Roma.

Quasi tre ore di concerto, nel corso del quale il Boss ha ripreso quasi a pieno la scaletta di Ferrara e Roma, con l’aggiunta di qualche chicca: tra le new entry troviamo Johnny 99, l’attesissima The River, e Twist and Shout. Di seguito la setlist completa:

No Surrender

Ghosts

Prove it all night

Letter to you

The Promised Land

Out in the streets

Darlington county

Kitty's Back

Nightshift

Mary's Place

Johnny 99

The River

Last Man Standing

Backstreets

Because the Night

She's the One

Wrecking Ball

The Rising

Badlands

Born to run

Bobby Jean

Glory Days

Dancing in the Dark

Tenth Avenue Freeze-Out

Twist and Shout / La Bamba

I'll See You in My Dreams

Proprio prima della chiusura, in solitario ed in acustica di “I’ll See You in My Dreams”, Bruce Springsteen ha lanciato il messaggio che tutti attendevano. “Torneremo presto”, ha detto il Boss, per dissipare tutti i dubbi e timori di molti sul fatto che questo fosse l’ultimo tour della sua carriera.

Nelle scorse ore si sono fatti sempre più insistenti i rumor di un nuovo tour in Italia già nel 2024, con tappe a Milano e Napoli. Dai manager però non sono arrivate conferme (o smentite), ed ovviamente vi aggiorneremo appena arriveranno nuove informazioni. A questo punto la domanda è una sola: Springsteen tornerà da solo oppure con la E-Street Band?