Quale profumo assomiglia a Creed Aventus? Le migliori alternative economiche

Creed Aventus è uno dei profumi migliori in commercio ma purtroppo non è economico (ecco perché Creed costa così tanto), aspetto che rende questa fragranza uno dei profumi di lusso più esclusivi. Ma esistono profumi che assomigliano a Creed Aventus? La risposta è sì: eccone cinque che potreste provare, non resterete delusi, fidatevi.

Gritti Decimo

Un profumo italiano di nicchia simile ad Aventus, con note di testa che ricordano molto da vicino quelle del più blasonato profumo di Creed. Attenzione però, non si tratta di una fragranza identica ma anzi, Gritti Decimo risulta "al naso" più speziato e meno intenso rispetto al profumo a cui si ispira. In ogni caso, una buona alternativa, da prendere seriamente in considerazione con un budget inferiore ai 200 euro. 100ml costano circa 170 euro.

Al Haramain Laventure Intense Eau De Parfum

Un profumo da uomo fruttato con note di testa di Limone e Bergamotto, cuore di gelsomino, legni e mughetto e note di base di ambra, patchouli e muschio. Un profumo economico e di qualità, 100 ml costano 48.50 euro su Amazon, un buon rapporto qualità prezzo se non volete spendere molto.

Club De Nuit Intense Man by Armaf Limited Edition

Bastano 78 euro per acquistare questo profumo in flacone da 105 ml con elegante confezione premium in edizione limitata. Un profumo audace con note di mela, limone, bergamotto, rosa, patchouli, muschio e ambra. Una fragranza di alta qualità a partire dal packaging non scontato e dal flacone con un design piuttosto aggressivo. Se cercate un profumo ricco e deciso, Club De Nuit Intense Man non vi deluderà.

Montblanc Explorer

Con 46 euro potete acquistare il flacone da 60ml (taglia da viaggio), un buon prezzo per un profumo firmato da una delle più grandi maison del mondo del lusso. Un profumo elegante e raffinato, a partire dalla bottiglia trasparente con con tappo in metallo decorato con l'iconico logo Montblanc. Cuoio e legno si mischiano a bergamotto verde italiano, vetiver di Haiti e patchouli per dare vita ad una fragranza irresistibile.

LPDO Cretus

Super economico, il flacone da 100ml costa meno di 30 euro: LPDO Cretus è una fragranza freschissima grazie alle note di bergamotto, ribes nero, mela verde e ananas mischiate con betulla e patchouli che donano un tocco aromatico e fresco. Unico difetto? Non è un profumo molto persistente ma a questo prezzo è difficile pretendere di più.