Profumi simili a Sauvage: 4 alternative economiche per risparmiare

Da qualche anno ormai Dior Sauvage è uno dei migliori profumi per uomo, sicuramente uno dei più ricercati e venduti in tutto il mondo. Trattandosi però del profumo di una grande Maison del lusso, il suo prezzo non è economico, per questo vi proponiamo quattro valide alternative simili a Sauvage a prezzo conveniente.

Bentley Momentum Intense

Uno dei profumi maschili più gettonati come alternativa a Sauvage, questa fragranza di Bentley si apre con note legnose di ambra grigia che si mischia con bergamotto, lavanda, fave di tonka per un tocco esotico e geranio. In chiusura, muschio e sandalo che si fondono alla perfezione con gli altri aromi per una fragranza decisa e autorevole. Il flacone da 100ml costa in media 49,99 euro.

Rasasi Hawas

Rasasi Hawas è l'alternativa mediorientale a Dior Sauvage, disponibile sia in versione maschile che femminile. Un profumo fruttato con note di testa di cannella, limone, mela e bergamotto che si uniscono a note di fiori d'arancio, cardamomo e prugna per chiudere poi con patchouli, ambra grigia e muschio. E' un profumo, come detto, ispirato ai sapori e alle fragranze tipiche del medio oriente, un profumo esotico e di grande pregio, ma non per tutti. Costa 57 euro su Amazon.

Armaf The Pride of Armaf

Una colonia freschissima e prettamente estiva, una fragranza composta da limone, bergamotto, geranio e altre note estremamente fresche e acquatiche. Sebbene Armaf non sia una Maison particolarmente nota in Italia, le sue fragranze sono di altissima qualità e vendute ad un prezzo abbordabile, in questo caso 48 euro per il flacone da 100ml.

Gisada Ambassador Men

Non è un profumo economico (100ml costano 118 euro su Amazon) ma li vale tutti, Ambassador Men. Un profumo di lusso targato Gisada con note fresche e agrumate. Quali? Tra le altre citiamo mandarino, peonia, pepe, lavanda, patchouli, vaniglia e ambra. Non vi deluderà.