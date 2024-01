Profumi di marca economici: tre fragranze che costano poco e non deludono

I profumi da uomo e donna costano sempre di più, l'aumento del prezzo delle materie prime ha portato le Maison profumiere ad alzare i costi al pubblico, con il risultato che acquistare una fragranza è sempre più un piccolo investimento, sopratutto se parliamo di profumi di nicchia o profumi di lusso come Creed.

Ma ci sono anche profumi di marca che costano poco, profumi economici che certamente non garantiscono performance paragonabili ai profumi designer o di nicchia, ma che per il loro prezzo basso sono ugualmente una valida alternativa alle marche più costose. Ve ne suggeriamo tre che non vi deluderanno.

Iceberg Twice

Un profumo giovane e fresco, con note di limone e menta bianca con l'aggiunta di lavanda, timo, sandalo, cannella e patchouli. Un profumo informale ideale sopratutto per i ragazzi, da utilizzare anche a scuola o durante gli incontri con gli amici. Il prezzo? Iceberg Twice costa 12.80 euro in flacone 125ml con vaporizzatore.

David Beckham Classic Eau Toilette

Costa solo 12.10 euro su Amazon, in flacone da 100 ml. Incredibile, vero? David Beckham Classic Eau Toilette è un profumo legnoso e aromatico dallo stile classico, con note di testa di gin, galbano e lime, unite a note di cuore di cipresso, menta e noce moscata per chiudere con note di cedro e ambra. Un profumo dolce e tradizionale che non innova ma convincerà gli amanti delle fragranze classiche.

Antonio Banderas The Secret

Antonio Banderas The Secret costa 19 euro in flacone 100ml, un prezzo davvero contenuto per una colonia maschile a base di agrumi, pompelmo bianco, menta, cardamomo, cannella, pepe, vaniglia e fava tonka. Un eau de toilette spray che non dura a lungo sulla pelle, circa 3-4 ore, un profumo perfetto per una serata non impegnativa con gli amici.