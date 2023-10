Il produttore di The Wall ha accusato Roger Waters di antisemitismo, di nuovo

Ci risiamo: le posizioni politiche che Roger Waters esprime anche durante i suoi concerti, finiscono nuovamente al centro del dibattito e sono oggetto di attacchi. Sebbene l’ex Pink Floyd rimarchi prima di ogni live il fatto di non essere antisemita, ai suoi danni arrivano delle nuove accuse.

Accuse che giungono dal produttore di The Wall, Bob Ezrin, e l’ex sassofonista dello stesso Waters, Norber Stachel. In un documentario battezzato “The Dark Side of Roger Waters”, prodotto dalla Campaign Against Antisemitism (CAA), i due sferrano della accuse dirette al bassista e cantante, raccontando alcuni retroscena.

Ezrin ricorda quando l’inglese si inventò una canzone contro Bryan Morrison, ex manager dei Pink Floyd, in cui c’era un verso in cui Waters affermava che “Morry è un fottuto ebreo”. Nel documentario, che potete visualizzare in apertura, Ezrin a precisa domanda dell’intervistatore afferma che “Waters non si considera ebreo. Ma sono sicuro che se glielo chiedessimo, direbbe qualcosa tipo “io non sono anti-nulla, io sono a favore di tutte le persone”.

Due aneddoti simili sono stati raccontati anche da Stachel. In uno, il sassofonista afferma che durante una data in Libano Waters avrebbe perso la testa quando gli è stato servito un piatto vegetariano, accusando il cathering di avergli servito “cibo per ebrei”. Nel secondo, Stachel racconta di quando aveva condiviso con Waters le sue origini ebree parlandogli dei parenti morti durante l’Olocausto. Qui, Waters avrebbe iniziato ad imitare sua nonna in maniera denigratoria: “ha cercato di entrare nel personaggio della babushka, imitando una vecchia strega e tendando di fare la voce di una vecchia contadina ebrea polacca” afferma.

Il documentario contiene anche diversi screenshot di comunicazioni ed email inviate da Waters.

Le nuove accuse arrivano a pochi giorni dalla pubblicazione della nuova versione di The Dark Side of The Moon, ri-registrata dallo stesso Waters ed in uscita il 6 ottobre.