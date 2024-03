Il Problema dei Tre Corpi, spiegazione del finale della serie Netflix

Il Problema dei Tre Corpi è stato annunciato come un adattamento piuttosto fedele al primo libro della saga di fantascienza di Liu Cixin Memoria del passato della Terra: la serie Netflix, dai creatori di Game of Thrones, ha portato a galla una delle paure dell'umanità, ma Il Problema dei Tre Corpi non è stato esente da recensioni contrastanti .

In attesa di scoprire se David Benioff, D. B. Weiss, Alexander Woo adatteranno l'intera serie di romanzi su Netflix in più stagioni, concentriamoci sugli avvenimenti finali de Il Problema dei Tre Corpi

Può,una decisione presa negli anni '60, ripercuotersi fino al 2024? Sulla Terra nell'adattamento Netflix de Il Problema dei Tre Corpi vale il detto "meglio prevenire che curare" nella lunghissima attesa del primo contatto con una razza aliena che non nutre intenzioni pacifiche. Nel finale della serie, Saul (Jovan Adepo) si reca presso la sede delle Nazioni Unite a New York per scoprire di essere stato sorteggiato come uno dei tre Wallfacer, individui per elaborare strategie di difesa contro i San-Ti, le creature aliene de Il Problema dei Tre Corpi. Un obiettivo molto difficile considerato che i Wallfacer dovranno sviluppare questi piani interamente nelle loro menti al fine di evitare che la tecnologia dei San-Ti riesca a captare ciò che gli umani stanno architettando per proteggersi dalla futura invasione aliena. Anche i tentativi di rifiutare l'incarico vanno a vuoto, in quanto le sue proteste vengono tradotte come semplice strategia.

Saul si reca successivamente a Cape Canaveral in occasione del progetto Staircase, il lancio nello spazio della sonda spia che trasporta con sé il cervello congelato criogenicamente di Will (Alex Sharp), frutto del sacrificio di quest'ultimo. Tuttavia, l'esito del lancio è negativo e la sonda di Will si rompe e intraprende una traiettoria distante da quella programmata verso la flotta dei San-Ti.

Nonostante tutto, il finale si chiude con una nota di speranza e una grande metafora : anche gli insetti - a detta di Da Shi (Benedict Wong) - hanno dovuto combattere contro i tentativi degli umani di ucciderli: la loro resistenza ha funzionato e sono ancora nel loro habitat naturale.

E voi avete apprezzato il finale de Il Problema dei Tre Corpi? Scrivetecelo nei commenti!

