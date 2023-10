Quali sono le Pringles più piccanti al mondo? Classifica... di fuoco!

Che buone le Pringles! Le celebri sfoglie (non chiamatele patatine!) a forma di paraboloide iperbolico (sapete perché le Pringles hanno quella forma particolare?) sono davvero appetitose, sopratutto nelle varianti più "spicy", consigliate a chi ama i sapori forti. Ma quali sono le Pringles più piccanti al mondo? Ecco la classifica... di fuoco!

Se cercate una vera esplosione di gusto, queste sono le Pringles più piccanti che vi consigliamo per rendere più "infuocate" le vostre giornate. Ma fate attenzione se avete il palato delicato... alcuni di questi gusti sono dinamite pura!

5 - Pringles Wavy Fire Roasted Jalapeño

In Italia purtroppo le Pringles Wavy non sono ufficialmente in vendita (anche se è possibile trovarle sui market che trattano prodotti di importazione), si tratta di Pringles dalla forma "a onda" paragonabili alle celebri patatine rustiche. Le Pringles Wavy Fire Roasted Jalapeño si distinguono per un gusto forte e deciso ottenuto grazie alla presenza di cipolla in polvere, crema al formaggio e sopratutto purea di peperoncino Jalapeno arrostito!

4 - Pringles Scorchin Wavy Loaded Nachos

Pringles al gusto nachos ripieni, anche in questo caso con forma ondulata. Gli ingredienti? Formaggio cheddar affumicato, peperoni ed erbe aromatico, per un sapore simile a quello delle tortillas messicane più audaci.

3 - Pringles Scorchin Sour Cream & Onion

Sour Cream e Onion è un gusto di Pringles piuttosto amato anche da noi (riconoscibili dal tubo verde fluo): cipolla e panna acida è sicuramente un mix di ingredienti piuttosto "caliente" per il palato, questa versione inoltre include una bella spruzzata di peperone arrostito sulla superficie... un fuoco ad ogni morso!

2 - Pringles Flame Spicy Cheese & Chilli Extra Hot

Secondo posto per le Pringles Flame Spicy Cheese & Chilli Extra Hot, queste reperibili con facilità anche in Italia (le trovate anche su Amazon), un gusto forte pensato per chi non ha paura delle sfide estreme, per molto tempo è stato il sapore più piccante in assoluto della gamma Pringles, prima di venire scalzato dal gusto che scoprirete tra poco. Pringles Flame Spicy Cheese & Chilli fondono il gusto del formaggio cremoso con quello del peperoncino, del pepe bianco e della paprika. Chi vi scrive difficilmente è riuscito a mangiarne più di due insieme... vi sconsigliamo caldamente di provare a fare di meglio!

1 - Pringles Scorchin Xtreme Buffalo

Un gusto davvero estremo, purtroppo non in vendita in Italia. Le Pringles Scorchin Xtreme Buffalo sono una vera bomba dal sapore atomico grazie al gusto del formaggio arrostito condito con peperoncino di cayenna, aceto, aglio e paprika. Non vi basta? In questo caso unite al tutto una generosa dose di salsa Buffalo, con note di tabasco e salsa Worcester. Le Pringles più esplosive del mondo!