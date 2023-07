PRIME: l'energy drink degli youtuber Logan Paul e KSI finisce sotto indagine

Se vedete sui social scene in cui orde di ragazzini fanno a gara per ottenere la bottiglia di un drink, ci sono buone probabilità che si faccia riferimento all'energy drink degli youtuber Logan Paul e KSI, fenomeno che sta spopolando da tempo soprattutto in UK e US. Ebbene, in seguito al divieto in alcune scuole, arriva ora un'altra novità.

Infatti, come indicato anche dalla BBC, Chuck Schumer, ovvero il leader della maggioranza al Senato degli Stati Uniti d'America, ha invitato le autorità locali a indagare sulla bevanda energetica promossa da Logan Paul e KSI. Per chi non lo sapesse, questi ultimi rappresentano degli youtuber popolari un po' in tutto il mondo (anche se in realtà le loro figure hanno ormai sconfinato in altri mondi, vedasi la partecipazione di Logan Paul agli show WWE).

Il fatto che i due siano ben noti anche a una fascia di pubblico non propriamente adulta è ormai chiaro (basti considerare quanto citato in precedenza, ovvero che alcune scuole hanno dovuto procedere al divieto della bevanda). Non sorprende, dunque, che quanto sostenuto da Schumer sia che ciò viene venduto rappresenti una "bevanda destinata ai bambini nonostante il suo alto contenuto di caffeina".

D'altronde, la BBC fa notare che PRIME "contiene 200 mg di caffeina per lattina, ovvero circa il doppio della quantità contenuta nella bevanda energetica rivale Red Bull". Va detto a tal proposito che gli stessi produttori di PRIME, direttamente mediante un'apposita avvertenza, indicano che l'energy drink non è adatto alle persone di età inferiore ai 18 anni.

Dove risiede dunque il problema secondo il leader della maggioranza al Senato degli Stati Uniti d'America? Semplice: nell'esistenza di una variante della bevanda senza caffeina, che Schumer afferma sarebbe stata commercializzata "in una forma quasi identica", portando i genitori dei più piccoli a una potenziale "confusione".

A tal proposito, nella giornata del 9 luglio 2023 il leader della maggioranza al Senato degli Stati Uniti d'America ha affermato dinanzi ad alcuni giornalisti di aver ricevuto testimonianze di genitori che hanno erroneamente comprato la bevanda con caffeina ai figli in un modo definito quasi "inconsapevole" da Schumer, per via di quella che dal suo punto di vista sarebbe una tipologia di comunicazione su cui indagare.

Come ben potete immaginare, a generare proteste è anche il marketing rivolto ai più piccoli, che tanto sembra dare soddisfazione in termini economici ai controversi youtuber coinvolti quanto sembra preoccupare autorità e genitori. "La FDA (Food and Drug Administration) deve indagare su PRIME per il suo assurdo contenuto di caffeina e il suo marketing rivolto ai bambini sui social media", ha scritto senza mezzi termini Schumer su Twitter.

La risposta dall'altra parte, arrivata mediante un portavoce di PRIME ai microfoni della BBC, non si è di certo fatta attendere: secondo il rappresentante, PRIME "contiene una quantità di caffeina paragonabile ad altre bevande energetiche molto vendute, rientrante nei limiti legali dei Paesi in cui viene venduta. Ha rispettato tutte le linee guida della FDA prima di entrare nel mercato. [...] Come brand, la nostra massima priorità è la sicurezza dei consumatori, quindi accogliamo con favore le discussioni con la FDA o qualsiasi altra organizzazione in merito ai cambiamenti del settore che si ritengono necessari per proteggere i consumatori".

Insomma, le lunghe code di ragazzini intenti a comprare la bevanda non sono di certo passate inosservate anche per quel che riguarda le autorità americane, riportando al centro del dibattito la trasparenza su quanto venduto da parte di youtuber e influencer, categorie sempre più al centro di discussioni anche nel nostro Paese.