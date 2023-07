Il Primavera Sound potrebbe arrivare a Torino nel 2024

Con la stagione dei grandi festival musicali estivi che si avvia alla conclusione, come avviene ogni anno in vista di Agosto, si inizia a parlare già di quelli che potrebbero essere gli appuntamenti dell’estate 2024.

Nelle ultime ore si è fatta largo l’indiscrezione secondo cui il Primavera Sound potrebbe debuttare nel nostro paese il prossimo anno a Torino. Al momento conferme ufficiali non ce ne sono, ma i più informati riferiscono che l’ufficialità dovrebbe arrivare a stretto giro di orologio in quanto le trattative sarebbero già in fase avanzata.

Il Primavera Sound, che si tiene a Barcellona, Madrid e Porto, dovrebbe andare in scena al Parco Dora a Torino e sia Comune che Regione starebbero definendo i dettagli dell’accordo con gli organizzatori.

Per quanto riguarda le date, invece, si ipotizza la prima settimana di Giugno in parallelo al Primavera Sound di Spagna e Portogallo.

Costituito nel 2001 come festival di musica elettronica. negli anni si è evoluto ed ha abbracciato praticamente tutti i generi. Nella lineup del 2023 hanno figurato nomi come i Black Keys, James Blake, Belle & Sebastian, Alt-J, Patti Smith, Maneskin ed Interpol. Ovviamente sui nomi che dovrebbero prendere parte alla rassegna italiana non si sa ancora nulla, e vi terremo aggiornati appena emergeranno ulteriori dettagli.