Il prezzo del tartufo sta crollando ed è colpa del cambiamento climatico

Le temperature di questi ultimi mesi in Italia sono state sensibilmente più elevate rispetto alla media del periodo e, con una scarsità di piogge, il cambiamento climatico si fa notare. Non è solo il nostro corpo a sentirlo: pensate che la crisi attuale ha portato, sorprendentemente, a un boom di tartufi in Italia.

La raccolta stagionale che va dal 21 settembre al 31 gennaio potrebbe vedere una proroga storica per raccogliere i tartufi "in eccesso" presenti nella penisola, e nessuno l’avrebbe prevista nel corso di questa estate. La grave siccità e le condizioni climatiche sfavorevoli del 2022 stavano già creando non poche difficoltà alla crescita dell’amatissimo e pregiato fungo patrimonio dell’UNESCO. La tendenza si è tuttavia invertita, come dimostrano le recenti, generose raccolte.

Dal mese di novembre il cosiddetto “Oro Bianco” sembra abbondare, tanto che alcuni trifolau (termine piemontese per definire i ricercatori di tartufi) hanno trovato fino a un chilo di tartufi in pochi giorni, e tutti di ottima qualità. La notizia ha girato l’Italia e, in poco tempo, le valutazioni sono scese da 700 a 200 euro all’etto.

In passato l’Unione Coltivatori Italiani aveva già spiegato come il cambiamento climatico sta “strangolando” il tartufo, rendendo la coltivazione – o la loro crescita naturale – estremamente complessa. Lo stress della natura si manifesta anche nella loro mancata sopravvivenza, del resto. Gli ultimi mesi del 2022 e i primi del 2023 sembrano avere invertito questa tendenza, almeno momentaneamente, scuotendo il mercato. La preoccupazione per il futuro resta, essendo quella monitorata in queste settimane una pericolosa anomalia. Ciononostante, magari in questo periodo ci si potrà permettere una spolverata di tartufo al ristorante essendo una tentazione meno costosa.

Parlando sempre di cibo costoso, ecco perché la carne di Wagyu costa tanto.