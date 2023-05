Il prezzo dei gelati ci scotta: quest'anno saranno più cari del 23%

Ci aspetta un'estate ancora più calda: non solo per quanto riguarda l'ambiente, ma anche per il portafoglio, poiché il prezzo del gelato in coni e coppette è aumentato del 23% rispetto al 2022. Ciò è quanto è emerso in una nuova analisi di Coldiretti.

A cosa dobbiamo questo accrescimento? All'aumento dei prezzi delle materie prime, poiché il costo delle uova è salito fino al 17% e quello del latte del 21%. Non solo: nel Bel Paese sembra anche esserci una carenza di zucchero a causa della guerra in Ucraina, prodotto onnipresente in queste fredde delizie, che ha registrato un aumento vertiginoso del prezzo del 54%.

Per registrare un guadagno sulla vendita del prodotto estivo più amato dagli italiani, quindi, le 39 mila gelaterie presenti in tutto il territorio italico e i 75 mila addetti ai lavori hanno dovuto trovare un'unica - e amara - soluzione: aumentare i prezzi dei loro prodotti (a proposito, ecco le migliori gelaterie italiane secondo Gambero Rosso). E in un mercato dove il fatturato annuo ammonta a 2,7 miliardi di euro, la scelta sarà sicuramente notata da parte dei consumatori.

In Italia, pensate, per realizzare questa deliziosa cibaria vengono utilizzati fino a 220 milioni di litri di latte, 64 milioni di chili di zucchero, 21 milioni di chili di frutta fresca e 29 milioni di chili di altri prodotti vari. Insomma, in un periodo dove il prezzo medio di praticamente qualsiasi cosa è destinato ad aumentare, questa necessità sembrava essere scontata.

Con la nuova offerta, però, siamo sicuri che molte gelaterie si ingegneranno nella creazione di gusti di gelato unici e con materie prime sempre più ricercate, come latte di bufala o di asina, o addirittura il gelato agli ultrasuoni.