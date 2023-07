Premio Strega 2023, Ada d'Adamo si aggiudica la 77esima edizione

Già da tempo conoscevamo i finalisti del Premio Strega e nella serata del 6 luglio 2023 è al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia è andata in scena la serata finale dell'iniziativa promossa da Fonazione Maria e Goffredo Bellonci e Liquore Strega.

A portarsi a casa il primo posto per l'edizione LXXVII del Premio Strega è stata Ada D'Adamo, con il romanzo Come d'aria (pubblicato da Elliot), nel corso di una splendida serata trasmessa in diretta su Rai 3 e condotta da Geppi Cucciari. Il romanzo di D'Adamo ha vinto con un totale di 185 voti su 561. Al secondo posto è arrivata, invece, Rossella Pastorino con Mi limitavo ad amare te (Feltrinelli), che ha raccolto 170 voti. Terzo posto del podio per Andrea Canobbio con La traversata notturna (La nave di Teseo) e i suoi 75 voti.

A seguire, Dove non mi hai portata (Einaudi) di Maria Grazia Calandrone, con 72 voti, e Rubare la notte (Mondadori) di Romana Petri, con 59 voti.

Il totale dei voti espressi, come già accennato pari a 561, equivale all'85% degli aventi diritto, su un totale di 660 voti. La giuria, infatti, è composta dai 400 Amici della domenica più 220 voti di esperti del settore (studiosi e intellettuali, italiani e stranieri, selezionati da istituti di cultura, oltre ai voti collettivi di scuole, circoli e università).