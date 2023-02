Prada supera Gucci: è diventato il fashion brand più hot al mondo

Se in quel di Parigi è stata aperta la Gucci Valigeria, altro negozio simbolo del successo del marchio anche nel settore di valigie e borse da viaggio, su scala globale a conquistare il mercato è Prada. La casa milanese è ufficialmente diventato il fashion brand più hot al mondo, secondo il Lyst Index dei marchi più in voga.

Con la conclusione del quarto trimestre del 2022 il Lyst Index è stato finalmente definito dagli analisti, interessati a inquadrare l’industria della moda a livello internazionale. Da ottobre a dicembre, evidenziano, le ricerche di prodotti Prada sono aumentate del 37%: a influire sono il lancio della sua prima collezione di alta gioielleria, l’arrivo di Charli D'Amelio come volto della Linea Rossa FW22, e il cambio di amministratore delegato con la nomina di Andrea Guerra.

Scende quindi in seconda posizione Gucci, che comunque mantiene vendite e ricerche molto elevate. La vera crescita arriva in casa Moncler, passata dal 17° posto al 3° posto in un singolo trimestre grazie all’aumento delle ricerche del 76%. Chiudono la Top 5 Miu Miu e Valentino. La Dea Bendata ha sorriso a Bottega Veneta e Loewe, saliti rispettivamente di 5 e 7 posizioni nella graduatoria globale.

Al contrario, Balenciaga è scesa all’undicesimo posto dopo le accuse di sfruttamento minorile e l’interruzione dei legami con Kanye West. La classifica completa, dunque, è la seguente:

Prada

Gucci

Moncler

Miu Miu

Valentino

Bottega Veneta

Loewe

Dior

Dolce & Gabbana

Saint Laurent

Balenciaga

Nike

Versace

Fendi

Louis Vuitton

Diesel

Ugg

Burberry

Coach

Jacquemus

Ora saprete certamente a quali marchi rivolgervi per essere sempre al passo con i tempi!