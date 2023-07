Povero Justin Bieber! Il cantante perde un milione di Dollari a causa di un NFT

Il mercato degli NFT è imploso negli scorsi mesi, con cali di vendite e volumi di trading che hanno rasentato cifre del 95%. Alcuni, però, non sembrano essersene accorti in tempo: uno di questi è Justin Bieber, che ha comprato un NFT Bored Ape a inizio 2022 per la modica cifra di 1,2 milioni di Dollari.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, potete dare un'occhiata al nostro speciale sul mondo degli NFT Bored Ape risalente a metà 2022, poco prima del tracollo del mercato dei token non-fungibili. Per farla breve, però, Bored Ape è un'icona consolidata del mercato NFT, rappresentando forse la serie di token più conosciuti, amati e costosi dell'intero settore. Trattandosi di prodotti limitatissimi, la corsa ad accaparrarsene uno ha visto per protagoniste tantissime celebrities, che hanno speso cifra astronomiche per le proprie "scimmie".

Anche Justin Bieber si è fatto trasportare dalla NFT-mania quando, a gennaio 2022, ha speso 1,24 milioni di Dollari per la Bored Ape #3001, una delle più rare al mondo, con un indice di rarità pari a 9.810 su 9.999. Ebbene, pare che l'acquisto del cantante americano non sia stato affatto un buon investimenti, anzi.

Say Cheese si è diverto a "fare i conti in tasca" a Bieber, e ha scoperto che la sua NFT Bored Ape vale poco meno di 60.000 Dollari, con un prezzo che al momento in cui scriviamo queste righe oscilla attorno ai 59.000 Dollari. A conti fatti, significa che il token acquistato un anno e mezzo fa dal popolare cantante ha perso più del 95% del proprio valore.

Per la verità, il deprezzamento del token non-fungibile è in linea con l'andamento del mercato NFT degli ultimi mesi, anche se la cifra di partenza è molto più elevata della spesa media nel 2022 per un token. Dobbiamo però ricordare che Justin Bieber è solo una delle tante star che si sono appassionate (con poco successo) agli NFT negli scorsi anni: tra le altre, abbiamo Snoop Dogg, Eminem, Paris Hilton, Tony Hawks e persino Cara Delevingne.