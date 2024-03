Ora potete creare la vostra minifigure LEGO personale... ma c'è un inghippo

Tutti i fan dei mattoncini danesi aspettano con ansia l'enorme set crossover tra LEGO e Dungeons & Dragons. Nell'attesa che il prodotto venga lanciato sul mercato, però, potreste voler dare un'occhiata a questo sito web ufficiale della casa di Billund che vi permette di trasformarvi in una minifigure LEGO!

Collegandovi al portale Minifigures Factory di LEGO, infatti, potete realizzare una miniatura LEGO che vi rappresenta scegliendo tra tantissime combinazioni di mani, teste, accessori, vestiti, tagli di capelli e via dicendo. Finora, la possibilità di montare da voi la vostra minifigure era permessa solo nei LEGO Store fisici, ed era ovviamente limitata a seconda dei pezzi disponibili in negozio: con il tool online, invece, avrete a disposizione una quantità enorme di possibilità di personalizzazione.

Come se non bastasse, il sito web dice anche che più opzioni di personalizzazione arriveranno molto presto, mentre LEGO vi permette di personalizzare alcuni pezzi (come le magliette) con del testo scritto direttamente da voi o con delle texture di decorazione caricate manualmente. Per queste opzioni "estreme" di personalizzazione delle minifigure, però, ci sarà un controllo umano aggiuntivo - presumibilmente volto ad evitare che frasi controverse vengano stampate sui mattoncini danesi.

Una volta che avrete disegnato il vostro LEGO personalizzato, potrete acquistarlo al modico prezzo di 11,99 Dollari (o poco più, a seconda delle scelte effettuate in fase di creazione dell'avatar) e vederlo spedito direttamente a casa vostra. Troppo bello, dirà qualcuno - e infatti c'è un inghippo. Purtroppo, al momento il portale è limitato al mercato americano (o quantomeno la sua controparte in italiano non è ancora disponibile sul sito web dell'azienda danese). E, anche ammesso che vi troviate negli Stati Uniti, preparatevi ad aspettare un bel po' prima di mettere le mani sulle vostre miniature personali: il portale è stato preso d'assalto dai fan, allungando i tempi di spedizione!

