Poste lancia "Fresh" per la consegna a casa di alimentari freschi

Poste Italiane ha annunciato il lancio del nuovo servizio di consegna “Fresh”, che permette di ricevere a domicilio prodotti alimentari freschi.

Le consegne di tale servizio sono già operative in varie città italiane, tra cui Roma, Milano, Torino, Bologna e Firenze e prossimamente saranno estesi in tutti i principali capoluoghi.

Rispetto ai pacchi tradizionali, i prodotti Fresh acquistati online viaggeranno su dei mezzi ad hoc refrigerati e saranno consegnati nella fascia oraria scelta dal cliente. Chiaramente, sarà anche possibile ritirare un pacco presso uno dei punti Fresh sparsi sul territorio italiano, segnalando l’eventuale variazione fino a 30 minuti prima dell’orario di consegna stabilito direttamente nella pagina di tracking.

Questo servizio è possibile grazie alla partnership siglata tra MLK Deliveries e Mazzocco Srl. Proprio MLK Deliveires riceverà le prenotazioni del cliente per le consegne programmate con la piattaforma di logistica del freddo Mazzocco. ”Con questa operazione, Poste Italiane amplia la gamma dei servizi di logistica legati all’eCommerce per cogliere le nuove opportunità offerte dalla continua ascesa del settore enogastronomico, che ha visto triplicare il valore degli acquisti online negli ultimi quattro anni” spiega Poste Italiane sul blog ufficiale, accompagnato dal video che trovate in apertura che mostra ulteriori dettagli sul funzionamento di Fresh.