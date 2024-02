Post Malone ed Eddie Vedder hanno cantato 'Better Man' dei Pearl Jam insieme: il video

Post Malone non ha mai nascosto la sua anima rock, come dimostrato anche dalla collaborazione con Ozzy Osbourne. L’artista non ha mai fatto mistero del suo amore per i Pearl Jam, e qualche sera fa ha potuto duettare insieme al frontman della band di Seattle, Eddie Vedder.

Come si può edere nel video presente in calce, Post Malone ha cantato insieme ad Eddie Vedder a Shelbyville, Tennessee, durante un evento in onore dell’attore Leslie Jordan ed una raccolta fonti organizzata dall’EB Research Partnership, fondata proprio da Vedder e la moglie Jill. L’iniziativa aveva anche l’obiettivo di raccogliere fondi per contribuire alla ricerca sulla epidermolisi bollosa.

Il set, in acustico, ha visto Vedder e Malone eseguire varie canzoni dei Pearl Jam, tra cui Better Man, il cui video è stato ripreso dai presenti e pubblicato sui social network dov’è diventato immediatamente virale.

Tra gli spettatori anche la figlia del cantante dei Pearl Jam, Olivia Vedder, che su Instagram si è detta emozionata dall’idea di poter vedere il suo cantante preferito e suo padre insieme sul palco.

Proprio di recente, i Pearl Jam hanno confermato l’arrivo del nuovo album, Dark Matter, che sarà pubblicato in via ufficiale il 19 Aprile 2024. La scorsa settimana la band ha anche pubblicato il primo singolo.