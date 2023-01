È possibile allenarsi come Goku e altri personaggi muscolosi degli anime?

Tenersi in forma è diventato ancora più facile grazie a Internet: il Nike Training Club lanciato su Netflix è una delle tante soluzioni disponibili, assieme alle intramontabili guide su YouTube per chi vuole allenarsi nella comodità delle mura casalinghe. C’è però anche chi si cimenta in sfide fitness senza precedenti.

È il caso dello YouTuber e bodybuilder Will Tennyson, il quale ha voluto allenarsi per un giorno seguendo gli esercizi e la dieta dei personaggi più forti degli anime. Personaggi come Goku, Zoro e Saitama possono sembrare irraggiungibili, ma lo sono veramente?

Prima di tutto, come gli eroi degli anime, è doverosa una tappa a mangiare ramen per prepararsi all’intensa sessione di allenamento. Il primo test per Will Tennyson consiste nell’imitare Baki Hanma, cercando di sollevare 145 chili sulla barra per il maggior numero di ripetizioni possibile; al contrario del protagonista di Grappler Baki, manga di Keisuke Itagaki, Tennyson arriva a massimo quattro ripetizioni.

Segue lo squat press di Roronoa Zoro, lo spadaccino della crew di Monkey D. Rufy. A questo punto Tennyson ammette la complessità degli esercizi: “La quantità di mobilità e flessibilità di cui si ha bisogno è assolutamente folle”, spiega guardando la telecamera, enfatizzando la difficoltà del corretto movimento senza pesi sulla barra.

Dopo una rapida pausa Onigiri, la sessione riprende cercando di imitare il famoso piegamento in verticale di Goku e il pull-up con singolo braccio fatto da zio Iroh in Avatar: The Last Airbender, altri esercizi infine ritenuti “impossibili” dal bodybuilder. In poche parole, anche con una forma smagliante e muscoli già ben definiti è meglio evitare di allenarsi come Goku e altri eroi degli anime.

Se invece siete alla ricerca di allenamenti più “smart”, magari potrebbe interessarvi il sacco da boxe I-Perskin con LED e sensori.