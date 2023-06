I portapacchi Thule 2023 per partire in vacanza: da tetto e da gancio

L'estate è ormai alle porte e molti italiani si stanno preparando a partire in automobile per le proprie vacanze - e qui trovate i consigli per partire in sicurezza in auto. Per viaggiare in modo pratico vi segnaliamo anche i nuovi prodotti Thule da agganciare alla vostra macchina.

In particolare sono 3 i prodotti Thule in evidenza per l'estate 2023. Per chi ama i portaoggetti posteriori c'è il Thule Arcos che abbiamo visto dal vivo qualche settimana fa (le novità 2023 di Thule viste dal vivo a Milano). Si tratta di un portapacchi compatto pensato soprattutto per quelle vetture che non dispongono di un tettuccio dal design compatibile con box da tetto.

Questo modello è consigliato soprattutto per le auto elettriche perché, venendo agganciato sul gancio da traino, non crea ulteriore attrito in fase di marcia, dunque l'autonomia è preservata. Il Thule Arcos M da 300 litri ha un prezzo di 1.878,95 euro, mentre la variante L da 400 litri costa 1.947,95 euro.

Per chi invece volesse un portapacchi da tetto, c'è il nuovo Thule Motion XT: è disponibile in diverse misure dalla M alla XXL e la sua forma aerodinamica riduce l'impatto sul consumo di carburante. Grazie a questo i viaggi sono anche confortevoli e silenziosi. Si installa facilmente sulle barre portatutto e permette il completo accesso al portabagagli dell'auto. Nella sua variante L, questo prodotto ha una capienza di 400 litri e costa 768,95 euro.

Infine vi segnaliamo il Thule Caprock. Una soluzione particolare che vi permette di utilizzare tutta la superficie del tettuccio e di sostituire le barre portatutto. Il suo design permette infinite combinazioni per trasportare tende da tetto, portabici e altri accessori, inoltre è disponibile in varie dimensioni dalla S alla XXL per adattarsi a diversi modelli di automobile.