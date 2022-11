I nuovi portapacchi 2023 di Thule sono pronti per la settimana bianca - e non solo

Il tempo di una bella settimana bianca in montagna, sulle cime innevate, si sta avvicinando anche quest'anno e Thule ha appena presentato i suoi nuovi portapacchi per auto, pronti a qualsiasi avventura.

Abbiamo usato la parola "qualsiasi" perché i nuovi box da tetto di Thule sono disponibili in differenti dimensioni, dalla S alla XXL, possono dunque adattarsi a diverse esigenze di carico. Si può scegliere un box più alto per contenere attrezzature e bagagli ingombranti, oppure box da tetto slanciati, capaci di trasportare anche una bicicletta o un kayak. I box di dimensioni ridotte invece sono adatti a contenere un passeggino, le borse della spesa, la valigia per l'aeroporto.

Il portapacchi da tetto Thule Motion XT arriva fino alla taglia XXL, la più grande prodotta dall'azienda svedese, ed è dotato di un manubrio che facilita l'apertura del box grazie al sistema SlideLock. Thule Motion XT costa 907,95 euro.

Thule Force XT è invece un carbo box compatibile con la maggior parte delle auto, si monta sul tetto e si fissa con la tecnologia LockKnob. La superficie AeroSkin è solida e protegge il contenuto da eventuali urti, inoltre il box può essere aperto da entrambi i lati. Il Thule Force XT ha un prezzo di 713,95 euro.

Thule Vector infine promette performance eccezionali e un design ricercato. L'interno è rivestito di morbido feltro che protegge le attrezzature dagli urti. La luce LED integrata inoltre permette di guardare nel box anche a notte fonda, in condizioni di scarsa luminosità. Thule Vector costa 2.074, 95 euro. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale di Thule.