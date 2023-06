Porsche Design lancia il nuovo cronografo 718 Spyder RS ispirato all'omonima roadster

In questo 2023 Porsche si appresta a festeggiare i suoi 75 anni di attività (1948-2023), non a caso ha appena presentato un nuovo stemma che ha richiesto 3 anni di lavoro. Il marchio ha presentato anche le nuove 718 Spyder RS e 718 Spyder RS con pacchetto Weissach e Porsche Design ne ha approfittato per realizzare il Chronograph 718 Spyder RS.

Riservato esclusivamente agli acquirenti della roadster sportiva, il cronografo è stato realizzato negli stabilimenti Porsche di Solothurn, in Svizzera, specializzati proprio nella creazione di orologi. Com'è facile immaginare, il cronografo ha diversi elementi che richiamano le reali vetture di Porsche, ritroviamo anche l'inconfondibile logo RS sul cinturino di pelle oppure all'interno della cassa. La sua manifattura artigianale assicura un movimento ultra preciso, non solo per quanto riguarda l'ora ma anche per le funzioni di cronografo - che con una sola operazione si può far partire, fermare e resettare.

Il retro ricorda un cerchio in lega della 718 Spyder RS, con al centro un logo RS color argento che può essere abbinato a uno sfondo di color Brilliant Silver, Aluminium, Dark Silver, Neodyme, Indigo Blue oppure Black. Il retro può essere anche personalizzato grazie all'incisione di un testo fino a 12 caratteri, ad esempio si potrebbe far incidere il VIN (il numero identificativo) della propria 718 Spyder RS. Il cronografo è disponibile dal 10 maggio 2023 sul sito ufficiale Porsche Design oppure nei Porsche Center di tutto il mondo a un prezzo di partenza di 9.500 euro.