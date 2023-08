Porsche celebra i 60 anni della 911 con due sneaker a tiratura limitata

Un’icona intramontabile del mondo automotive ha appena compiuto 60 anni. Parliamo della Porsche 911 a cui il marchio tedesco ha dedicato una nuova collezione di sneaker.

Disegnata dal giovane Ferdinand Alexander Porsche e dal suo team, la vettura sportiva (inizialmente chiamata 901) è subito diventata un punto di riferimento per gli appassionati. Lanciata ufficialmente nel 1963, la Porsche 911 è arrivata ai giorni nostri attraversando otto differenti generazioni, con le quali ovviamente ha avuto modo di aggiornarsi e rimanere al passo coi tempi. Porsche ha intenzione di festeggiare il 60esimo compleanno della vettura con una nuova 911 S/T ma non solo: Porsche Lifestyle Group ha presentato due speciali sneaker in edizione limitata realizzate assieme a Puma. Il lancio ufficiale delle scarpe avverrà il prossimo 5 settembre presso il pop-up store Porsche dell’IAA Mobility 2023 di Monaco.

Con il modello Retro Sneaker si vuole omaggiare il passato della vettura, mentre con le Heritage Sneaker si celebra il presente della 911. Entrambi i modelli non sono solo limitati ma anche numerati, ogni paio dunque è assolutamente unico. La Retro Sneaker risulta alquanto elegante ed è caratterizzata dalla classica silhouette della Porsche 911 S 2.5 del 1972. Non a caso, saranno solo 1.972 le unità prodotte. La Heritage Sneaker ha un aspetto più moderno e il suo schema di colori ricorda la Porsche 911 S/T. Di questa scarpa esisteranno soltanto 1.963 paia, un numero che riprende l’anno di nascita della 911. Per chi non sarà all’IAA Mobility 2023 di Monaco, la prenotazione online sul sito europeo di Puma sarà attiva dal 24 settembre.