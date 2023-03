Il ponte tibetano più lungo del mondo non è più in italia - Aggiornata

Attenzione: questa news è stata modificata per riportare sia la presenza di un nuovo ponte tibetano che per lunghezza è il più lungo in Italia, sia perché il ponte del sole non è detiene più il record di ponte tibetano più lungo al mondo. Come riportato in sezione Scienza il 1 Marzo 2023, il nuovo ponte tibetano più lungo del mondo è di ben 721 metri ed è montato a quasi 100 metri d'altezza. Situato in Boemia, nasce tra le splendide guglie dei monti delle Aquile e Frassini. Recentemente in Italia il record è passato di mano, a quanto pare il nuovo ponte più lungo nel bel paese è il ponte tibetano costruito a Castelsaraceno in Basilicata.

Il ponte di Castelsaraceno è lungo 586 metri superando quindi il Ponte del Sole misura 505 metri e raggiunge un’altezza massima di 120 metri: è caratterizzato da un battistrada discontinuo e collega il centro di Dossena con il ricciolo del Corno Bianco.



Sotto i piedi degli escursionisti e dei coraggiosi avventurieri è invece presente una cava di gesso, ma a lasciare senza fiato è lo splendido panorama che lo circonda.

Dal ponte è infatti possibile ammirare le Prealpi Orobie (il pizzo di Arera, il Monte Alben, il Gruppo delle Grigne) ed il fondovalle del San Pellegrino.

Il progetto è stato curato dall’ingegnere Francesco Belmondo che si è avvalso di sette funi d’acciaio per garantire il massimo della sicurezza ai visitatori. A livello ingegneristico, due funi servono per il sostegno delle 1200 pedate, due fanno da corrimano e tre fanno da funi di sicurezza.

La scelta di puntare su questo percorso è legata anche all’idea di recuperare una parte del tracciato della vecchia Via Mercatorum che è ormai in disuso a seguito della realizzazione della strada provinciale che lega Dossena e Serina.

Ai visitatori che decidono di attraversarlo vengono dati in dotazione dei moschettoni ed un’imbracatura. L’accesso avviene da Via Orobica e l’intera esperienza ha durata di 40 minuti. E’possibile prenotare direttamente dal sito Visit Dossena.