Ponte Ognissanti 2023, dove andare in Italia? Cinque consigli per gli amanti del dolce

In vista del Ponte del 1 Novembre 2023, sono molti gli italiani che stanno organizzando un weekend lungo fuori porta per staccare dalla monotonia delle città. Per gli amanti della cioccolata, Slitti ha stilato degli itinerari ideali per scoprire le prelibatezze dolci sia più che meno note.

Le proposte di Slitti abbracciano tutto il paese ed interessano principalmente i borghi che sono uno dei simboli del nostro paese.

La gubana, il dolce fil rouge tra Friuli e Slovenia - Cividale del Friuli

Si parte dal Friuoli Venezia Giulia con la gubana, un dolce tipico delle valli del Natisone che propone delle celebrazioni particolari.

Liguria - Borgo di Sassello (Savona)

Per un weekend dolceamaro invece ci si sposta in Liguria, ed a Borgo di Sassello in provincia di Savona dove oltre alle pietanze più note è possibile assaggiare gli Amaretti di Sassello, ovvero dei biscotti croccanti alla mandorla che possono accompagnare sia il caffè che il tè.

Toscana - Monsummano Terme (Pistoia)

Per la Toscana, Slitti propone il suo “Maitre Chocolatier Andrea Slitti”, che è universalmente riconosciuto come uno dei più esperti cioccolatieri italiani. Per gli amanti del dolce, è possibile visitare la Fabbrica di Cioccolato Slitti a Monsummano Terme, o il flagship store di Firenze in Piazza dell’Olio 6.

Abruzzo - Guardiagrele (Chieti)

Scendendo in Abruzzo, non si può non provare il dolce inventato dalle monache Clarisse per la festa di Sant’Agata, che poi consegnarono la ricetta ai fratelli Palmerio che nel 1913 fondarono nel paese la prima pasticceria proponendo appunto un dolce con due strati di pan di spagna farciti con crema, con tre protuberanze.

Sardegna - Nuoro

In Sardegna invece a Nuoro non si possono non provare le seadas, figlie della tradizione sarda. Si tratta di dolci particolarmente semplici che veniva preparato con ciò che rimaneva nelle dispense: impasto di semola, pecorino fresco e miele di corbezzolo.