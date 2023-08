Polo Nord vs. Polo Sud: qual è la meta migliore per una vacanza sottozero?

Molti italiani trascorreranno le vacanze del 2023 al mare o in montagna. Alcuni, invece, preferiranno una città d'arte o un ritiro in campagna. Qualcuno, però, avrà sicuramente pensato di passare una vacanza sottozero al Polo per sfuggire alla calura estiva. In questo caso, però, è meglio un viaggio verso l'Artide o l'Antartide?

A svelarcelo è Lonely Planet, che ci spiega che, per quanto possano sembrare simili, il Polo Nord e il Polo Sud sono in realtà diversissimi e permettono di vivere delle esperienze quasi opposte tra loro, benché accomunate dalle medesime temperature glaciali, perfette per chiunque voglia sfuggire al gran caldo (e agli eventi atmosferici estremi) che sta caratterizzando la penisola italiana.



Come ci spiega l'esploratore Luke Waterson, raggiungere l'Artico è relativamente facile: numerosi sono i Paesi che, almeno in parte, lambiscono il Polo Nord. Tra di essi abbiamo Norvegia, Svezia, Finlandia e Canada, insieme all'Alaska e alla Groenlandia. Anche la Russia circonda il Polo Nord, ma al momento è una meta decisamente off-limits per i viaggiatori europei. Molti di questi Paesi sfruttano già l'Artico come meta turistica, con tour organizzati, voli dedicati ed esperienze all-inclusive per i viaggiatori.



Al di là di questa differenza "antropica", il Circolo Polare Artico è molto più abitato del Polo Sud, dunque si presta ad esperienze molto più culturali che naturalistiche: certo, ammirare le distese innevate, i ghiacciai e la fauna locale è parte imprescindibile dell'esperienza, ma dall'altra parte sono i contatti con le culture Inuit, Sámi e Vichinghe a rendere speciali i viaggi verso l'estremo nord.



Al contrario, il Polo Sud è ancora pressoché inaccessibile, per via delle sue condizioni estreme: l'esploratore Kerry Walker, per esempio, ci spiega che "sono stato moltissime volte al Polo Nord, ma una volta sola al Polo Sud". Ciò significa che per giungere in Antartide è necessario partire ben preparati, aspettarsi settimane di viaggio in nave e un vero e proprio training prima di mettere gli scarponi sulla terraferma più a sud del pianeta. E, ovviamente, bisogna avere anche il portafogli bello pieno!



Tuttavia, a detta di chi c'è stato, l'Antartide è un mondo del tutto diverso da ogni altra meta sulla Terra: pressoché incontaminato, il Polo Sud è davvero la terra (o meglio, il ghiaccio e l'acqua) dei pinguini e dei grandi cetacei, che dominano incontrastati un panorama mozzafiato fatto di iceberg, iceberg e... ancora iceberg! Insomma, andate a sud se siete amanti della natura più selvaggia e volete vivere delle esperienze forti. Dirigetevi a nord se preferite un'esperienza più culturale e, per certi versi, "umana".