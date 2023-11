Polenta alla valdostana: un grande classico con due ingredienti speciali

Esplorare la Valle d’Aosta significa immergersi in una regione piena di natura, cultura, storia e gastronomia, con piatti tipici come la polenta alla valdostana, alla ricerca di sapori genuini e bellezza incontaminata.

La Valle d'Aosta è una regione italiana situata nell'estremo nord-ovest del Paese, tra la Francia e la Svizzera. È una terra di contrasti, dove le alte montagne si alternano a verdi vallate, boschi rigogliosi e borghi medievali. Una regione che offre un'esperienza indimenticabile, un luogo in cui è possibile immergersi nella natura, scoprire la storia e la cultura di un popolo e gustare i sapori di una terra unica. La Valle d'Aosta è una destinazione ideale per gli amanti della natura incontaminata e delle attività montane come escursionismo, arrampicata, sci, snowboard, mountain bike e pesca.



Ma la Valle d'Aosta è anche una terra di sapori. La sua gastronomia unica è caratterizzata da prodotti tipici come la fontina, il lardo d'Arnad e il vino Torrette, la polenta Concia preparata alla valdostana, anche conosciuta come "polenta grassa", un piatto tradizionale che è una celebrazione dell'abbondanza e del gusto.

La preparazione della Polenta Concia inizia con una base di farina di mais di alta qualità, selezionata con cura per garantire la giusta consistenza e un sapore autentico. Ma ciò che rende davvero unica questa pietanza è l'aggiunta di due ingredienti stellari: la Fontina Valdostana DOP e il burro. Una volta che la polenta viene preparata e disposta in una teglia, la Fontina Valdostana DOP e il burro vengono distribuiti generosamente sopra di essa. Questa combinazione irresistibile si fonde completamente durante la cottura in forno, creando una consistenza cremosa e un sapore ricco che conquista a ogni boccone.

Durante la cottura, un profumo avvolgente si diffonde nell'aria, anticipando il piacere che ci apprestiamo a gustare. La crosta dorata che si forma in superficie aggiunge una nota croccante, in netto contrasto con la cremosità sottostante, creando un equilibrio di sapori che soddisfa i sensi.

La Polenta Concia è molto più di un semplice piatto; è un viaggio attraverso la storia e la tradizione culinaria della Valle d'Aosta. Tuttavia, è bene ricordare che la polenta - con le sue innumerevoli varianti - viene preparata in tutta l'Italia settentrionale, dalla Valle d'Aosta al Veneto, scendendo giù lungo gli appennini fino ad abbracciare le zone montuose del Centro Italia, tra cui Umbria, Abruzzo, Molise e Lazio.