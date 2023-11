Le polemiche dei tennisti contro l'ATP di Parigi: dopo Sinner, anche Rublev ironizza

Il ritiro di Jannik Sinner dal torneo di Parigi ha spaccato il tennis. Il tennista italiano infatti ha deciso di ritirarsi dai Parigi Masters dopo che la sfida contro MacKenzie McDonalds, iniziata oltre la mezzanotte e terminata alle 2:30, non gli avrebbe garantito il riposo adeguato per la partita successiva.

Sinner infatti avrebbe dovuto tornare in campo il pomeriggio successivo, ma ha preferito ritirarsi per consentire al suo fisico di recuperare nel migliore dei modi ed evitare problemi. Su X, il numero quattro al mondo ha spiegato le ragioni della sua decisione: “ho finito il match quando erano quasi le 3 del mattino e sono andato a letto solo qualche ora più tardi. Avevo meno di 12 ore per riposarmi e preparare la prossima partita, devo prendere la decisione giusta per la mia salute e il mio corpo” ha affermato il 22enne, che però ha confermato gli impegni successivi, tra cui la Coppa Davis e le ATP Finals.

Le ragioni di tale scelta, secondo i più critici, sono da imputare alla scarsa organizzazione del torneo. A causa della carenza di strutture, infatti, gli organizzatori si sono trovati costretti a programmare sei partite sul Campo Centrale, a cui se ne aggiungono altri due per un torneo da 56 giocatori. Troppo pochi anche se si tiene conto dei match di doppio. Inoltre, gli esperti parlano anche di mancanze strutturali nel Campo 2 che è visto come inadeguato per un torneo di questo calibro: si parla si soffitti troppo bassi e tribune piccole che hanno spinto diversi giocatori importanti a rifiutarsi di giocare.

Qualche ora fa alla lista dei critici si è aggiunto anche Rublev, che ha finito di giocare all’1 di notte e nell’intervista dopo il match contro De Minaur valevole per i quarti di finale ha ironizzato ringraziando l’ATP del “programma fantastico”. In semifinale oggi sfiderà Novak Djokovic, ed avrà poche ore a disposizione per recuperare.

L’ipotesi più probabile, dal 2025, è di un cambio di sede. Ma intanto la frittata è fatta.