Polaroid che passione ma quanto costano macchine e pellicole nel 2023?

Oggi il modo più veloce ed efficace per scattare una fotografia è sicuramente affidarsi al proprio smartphone: basta un tocco per avere uno scatto di qualità ottimale. Tuttavia la fotografia analogica è ancora viva e Polaroid continua a proporre diversi prodotti di nuova generazione. Ma quanto costa la fotografia istantanea?

Sul sito ufficiale di Polaroid esistono diversi pacchetti già pronti con ricariche e accessori inclusi, chi vuole però soltanto la macchina fotografica istantanea si può affidare alla Polaroid Now di seconda generazione che costa di listino 129,99 euro. Il livello superiore, la Polaroid Now+ di seconda generazione, costa di partenza 149,99 euro con cinque filtri-lente inclusi, lo step entry level invece è rappresentato dalle nuove Polaroid Go da 99,99 euro.

Se la spesa della macchina Polaroid è abbastanza sostenibile, bisogna poi fare attenzione alle ricariche: una confezione di 8 fotografie istantanee i-Tyoe (compatibile con Polaroid Now, Polaroid Now+, Polaroid Lab, OneStep 2 e OneStep+) costa 16,99 euro sia in versione Color che B&W. Esistono tuttavia diversi pacchetti: acquistando 3 confezioni si arriva a pagare ogni pack 15 euro, con 5 confezioni siamo a 14,40 euro a pack. Leggermente più convenienti le pellicole per le nuove Polaroid Go: un pack da 16 fotografie costa 19,99 euro.

Ovviamente esistono diversi modi per risparmiare: guardare al mondo dell'usato per quanto riguarda le macchine fotografie oppure dare un'occhiata ad Amazon. Nel momento in cui scriviamo la Polaroid Go si può avere a 94,99 euro (con pagamento in 5 rate possibile), la Polaroid Now si può avere a 122,43 euro, mentre le pellicole i-Type si possono avere a 14,99 euro (8 fotografie), 29,90 euro (16 fotografie), 69,99 euro (40 fotografie). 48 pellicole per Polaroid Go costano 39,99 euro, questa però è un'offerta di primavera che potrebbe avere le ore contate.