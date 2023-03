I Pokémon invadono la Rinascente di Firenze con uno spazio pop-up di 60 metri quadri

I Pokémon hanno preso possesso della Rinascente di Firenze: dopo il grande successo ottenuto a Milano lo scorso anno, dal 28 marzo al 17 aprile 2023 i mostriciattoli giapponesi sono pronti a farvi vivere un'esperienza tra videogioco, carte e non solo.

Dopo il lancio di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto avvenuto a novembre 2022 per le console Nintendo Switch, i colorati protagonisti di una delle saghe videoludiche più famose di tutti i tempi arrivano al primo piano della Rinascente di Firenze con uno spazio pop-up di 60 metri quadri. Per tre settimane visitare il grande store fiorentino sarà come fare un giro turistico direttamente a Paldea, la regione introdotta proprio in Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Già all'ingresso cinque installazioni speciali dedicate all'universo Pokémon vi accompagneranno in una stanza piena di Poké Ball.

Ovviamente nel pop-up dedicato sarà anche possibile acquistare diversi prodotti Pokémon come i nuovi Squishmallows di Pikachu e Gengar e la capsule collection disegnata dalla milanese Dolly Noire, ispirata ai Pokémon di prima generazione. E ancora potrete acquistare i videogiochi Nintendo e l'ultima serie del Gioco di Carte Collezionabili in uscita il 31 marzo. Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto si potranno anche provare presso diverse postazioni di gioco, gli appassionati avranno dunque pane per i loro denti...