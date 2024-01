Pokemon: la collaborazione con Fendi e FRGMT fa sognare gli appassionati del lusso

FENDI x FRGMT x POKÉMON: tre nomi uniti per una nuova capsule collection dedicata ai mostriciattoli più famosi del mondo dei videogiochi e della TV. Il marchio di moda italiano Fendi e il brand giapponese FRGMT di Hiroshi Fujiwara si uniscono per celebrare tre icone come Dratini, Dragonair e Dragonite.

Tra i prodotti della collezione FENDI x FRGMT x POKÉMON troviamo la borsa baguette in tessuto marrone con monogram FF al prezzo di 3.100 euro, T-Shirt con Charizard e logo Fendi al prezzo di 650 euro disponibile nei colori bianco o nero, orecchini di Dragonite in metallo color oro al prezzo di 390 euro. E ancora, shopper in tessuto marrone con monogram e motivo jacquard a 1.900 euro, bracciale in acciaio color oro al prezzo di 390 euro e ancora borse, porta carte, la felpa Fendi x Charizard al prezzo di 950 euro, il cappellino da baseball con motivo Fendi e monogram doppia F a 490 euro. Ma la capsule include anche tanti altri capi di abbigliamento e accessori uomo/donna in tiratura limitata. Non è la prima volta che Pokemon collabora con una azienda italiana: lo scorso anno abbiamo visto la collezione Pokemon x Poste Italiane e parlando di brand di lusso non possiamo non citare la capsule collection Pokemon x Tiffany lanciata alla fine del 2023.