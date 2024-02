Questo planetario LEGO è enorme, funzionante e accuratissimo: ha quasi 3.000 pezzi!

A fine 2023, LEGO ha annunciato il suo planetario della serie Technic, che simula la rotazione terrestre e l'orbita del nostro pianeta (e della Luna) attorno al sole. I fan LEGO sono andati però ben oltre: questa replica dell'intero sistema solare funziona perfettamente grazie ad un incredibile meccanismo a mattoncini!

Il set, intitolato "Clockwork Solar System", può essere ammirato sul portale LEGO Ideas, dove ha recentemente raggiunto i 10.000 Supporters. Ciò significa che il prodotto verrà ufficialmente preso in considerazione da LEGO per una pubblicazione - che tuttavia appare decisamente improbabile, visto che un altro planetario è già in arrivo proprio quest'anno. Ciononostante, se vi sentite abbastanza esperti, potete recuperare le istruzioni di montaggio del set e acquistare i pezzi singoli e costruire il vostro personale planetario.

Quello creato dall'utente Chris Orchard è un "modellino meccanico del sistema solare con tutti i suoi pianeti. Modellini di questo genere esistono fin dal XVIII secolo. Io e il mio team, combinando i nostri talenti per un periodo di 15 mesi, abbiamo creato un diorama LEGO che non è solo accurato, ma anche perfettamente funzionale e dotato di un grande impatto artistico".

Non si tratta certo di un modellini di piccole dimensioni: al contrario, il planetario LEGO conta quasi 3.000 pezzi, perciò la sua costruzione sarà una sfida anche per i più esperti. "Il nostro sistema solare meccanico sarà una costruzione emozionante, informativa e gratificante per tutti i creatori che conoscono le tecniche delle serie Technic e Creator o che amano l'astronomia, la scienza e l'ingegneria".

Il pregio del set - che non sfigurerebbe nella lineup spaziale LEGO del 2024 - è quello di avere un sistema meccanico funzionante per le orbite dei pianeti, che si influenzano a vicenda, permettendo così ai costruttori di farsi un'idea immediata del tempo di rivoluzione attorno al Sole di ogni corpo celeste del nostro sistema solare. Merito anche di un'accuratezza del 99,8% nella rappresentazione, ben maggiore rispetto a quella di moltissimi altri planetari.