Placebo, stop alla tournée inglese: Brian Moltko rischia 'danni permanenti alla voce'

Brutte notizie per i fan dei Placebo: Brian Molko rischia di perdere la voce. Il cantante ha dato la notizia su Instagram, con un lungo post di scuse rivolto ai fan dopo l'improvvisa cancellazione del tappa del 2 dicembre della tournée britannica del gruppo, che si sarebbe dovuta tenere alla 02 City Hall di Newcastle, nel Regno Unito.

Molko, che da sempre affianca il bassista Stefan Olsdal e che ha ormai 49 anni, ha spiegato di aver "gradualmente perso la voce nell'ultima settimana, dal nostro secondo concerto alla 02 Academy di Brixton". Il cantante, poi, ha aggiunto che "ho cercato di continuare ad andare avanti, nonostante i consigli del mio dottore di andare a casa e smettere. L'ho fatto perché per me era importante cercare di non deludere tutti voi che avete pagato e che avete viaggiato, spesso anche da lontano, per sentirci suonare".

Al momento, i Placebo si trovano in una tournée nel Regno Unito da 14 date, quasi tutte sold-out e comprese tra metà novembre e inizio dicembre: uno sforzo titanico, che sembra aver messo a dura prova la voce di Molko. Nello specifico, il cantante avrebbe iniziato a manifestare problemi vocali dopo i concerti dalla 02 Academy di Brixton, a Londra, dove si sono tenuti il settimo e l'ottavo concerto del tour, il 26 e il 27 novembre.

Nonostante il consiglio dei medici, i Placebo hanno suonato a Leicester e Leeds, il 29 e il 30 novembre, salvo poi cancellare (o meglio, posticipare a data da definire) il concerto di Newcastle, programmato per il 2 dicembre. A cascata, poi, sono arrivati anche i rinvii per le date di Glasgow (3 dicembre), Dublino (5 dicembre), Cambridge (7 dicembre) e Birminghan (8 dicembre).

A preoccupare i fan, però, sono le condizioni di salute dello stesso Molko, che sempre su Instagram ha spiegato che "se dovessi continuare ad ignorare i consigli del mio dottore, potrei iniziare a rischiare di danneggiare seriamente la mia voce, forse per sempre. È un rischio che non sono pronto a correre".