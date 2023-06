Pizza Week 2023: Roma si tinge di pomodoro e mozzarella con 50 Top Italia

L'evento dell'anno per gli amanti della pizza torna in Italia: sarà Roma a ospitare la Pizza Week 2023, un'intera settimana all'insegna dell'arte bianca, del pomodoro e della mozzarella, in compagnia delle migliori eccellenze nazionali e locali.

L'evento si terrà nella capitale dal 10 al 14 luglio 2023 e parteciperanno 50 tra le migliori pizzerie romane per offrire un percorso gastronomico particolare, alla scoperta di uno dei piatti più apprezzati della tradizione italiana. Gli appuntamenti tra le varie pizzerie di Roma si svilupperanno in una "quattro giorni" di eventi.

Per il programma completo dell'evento vi rimandiamo al portale ufficiale, ma vi segnaliamo alcuni degli eventi più interessanti, tra cui la cena a 4 mani con Giancarlo Casa e Peppe Guida a La Gatta Mangiona, Via Federico Ozanam, 30-32, a partire dalle ore 20.30 di lunedì 10 giugno, oppure la Gluten Top Night (Speciale Menu Gluten Free), nel corso della stessa serata da Fratelli La Bufala, in Viale di Tor di Quinto, 35.

Da Michele in Via Flaminia 82, l'11 luglio andrà in scena una serata di acrobazie a cura del primo pizzaiolo Alessandro Avallone, con menu speciale per gli ospiti e spettacolo a partire dalle ore 20.

Da Bordo, invece, in Via Giovanni de Agostini 80, nel corso della stessa serata, dalle 21 alle 23, ci sarà accesso libero per un concerto Blues di Spookyman.

Il 12 luglio, da La Mangiatoia in Via dei Due Ponti 181 ci sarà un'altra cena a 4 mani, stavolta con Andrea Renzi e Matteo Faenza, sorseggiando le birre del birrificio Ritual Lab.

La cena a 4 mani del 13 luglio, invece, sarà da Spiazzo, in Via Antonio Pacinotti 83, con Alessandra Ruggeri de L'Osteria della Trippa.

Per la serata finale, suggeriamo una puntata da Sant'Isidoro - Pizza & Bolle (Lungotevere Ripa 3), con cena degustazione a 4 mani e bolle in accompagnamento, con Giovanni Nesi, maestro pizzaiolo di Sant'Isidoro e Andrea Pasqualucci, chef stellato del Moma.