La pizza più vecchia del mondo? È appena stata scoperta a... Pompei!

Nel contesto dei nuovi scavi nell'insula 10 della Regio IX a Pompei, è stato rinvenuto un affresco molto particolare, una natura morta con diverse pietanze e un calice di vino, fortemente indicativo della presenza sulle tavole romane della pizza... o quasi!

Quello che potete osservare in calce, nel post con le foto ufficiali dal parco archeologico e nel video del Direttore del parco Zuchtriegel, è un dipinto proveniente da un'antica casa pompeiana di 2000 anni fa in cui sono raffigurati i cosiddetti doni ospitali (xenia), ovvero un'offerta in cibo e bevande per gli ospiti mutuata direttamente dalla tradizione greca.

Quello che colpisce maggiormente è la presenza, in questo vassoio, di un prodotto da forno che sembra richiamare in maniera tutt'altro che velata quella che oggi chiamiamo pizza. Chiaramente siamo molto lontani dalla Regina Margherita e, soprattutto, da quel pomodoro che in Italia sarebbe arrivato solo dopo la scoperta dell'America, ma le somiglianze sono evidenti e il concetto di base parrebbe essere proprio quello.

Si tratta a tutti gli effetti di una focaccia condita, secondo gli esperti del parco, con spezie e una specie di pesto (moretum). Il suo utilizzo non sarebbe quello di portata principale, bensì quello di accompagnamento per frutta.

Una domanda rimane: visto il luogo della scoperta, chissà se già all'epoca c'era una distinzione tra pizza napoletana e pizza romana!